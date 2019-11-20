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ABD Konsolosluğu'nun Türk çalışanlarına gözaltı

Demirören Haber Ajansı

ADANA'da Cadılar Bayramı kutlamasında İslami değerlerle dalga geçilen görüntülerin sosyal medyada yayınlanınca tepki çeken ABD Adana Konsolosluğu'nun Türk çalışanları C.G. ile C.Y., gözaltına alındı.

ABD Adana Konsolosluğu'nda çalışan Türk personel C.G. ile C.Y.'nin üzerinde Kabe'nin fotoğrafı ve zemzem suyu şişesini tutarak İslami değerlerle dalga geçtiği görüntüler, sosyal medyada yayınlanınca büyük tepki çekti.

''Bunu içtikten sonra tüm günahlarınızdan arınıyorsunuz''
31 Ekim Cadılar Bayramı'nda çekilen görüntülerde kadın personel C.G., "Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. İzlediğiniz üzere sabahtan beri günahlara bulanmış vaziyetteyiz yalnız sanmayın ki günahlarınızdan kurtulacağınız bir yol yok. Bu içecek Mekke'den geliyor. Bunu içtikten sonra tüm günahlarınızdan arınıyorsunuz arkadaşlar. Bunu için, arının, sonra hayatınıza bakın" diyerek zemzem suyu şişesini gösteriyor.



''Hacım ne yapıyorsun?''
Görüntünün devamında, elinde içki şişesi bulunan sakallı, takkeli ve Arapların geleneksel olarak giydiği kıyafetler bulunan C.Y. ise "Bunu da için" diyerek kadehi gösteriyor ve içkiyi içiyor. Kadın personel de takkeli kişinin yemek tabağını ve elindeki içki şişesini göstererek, "Domuz eti görüyorum ben orada, hapur hupur yiyor. Hacım ne yapıyorsun? Elindeki alkol değil mi?" diyerek dalga geçtiği görülüyor.



Gözaltına alındılar
Yayınlanan görüntülerin büyük tepki çekmesi üzerine 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan hakkında soruşturma başlatılan C.G. ile C.Y. gözaltına alındı.



Serbest bırakıldılar
Adana Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 2 Türk personel iddialarla ilgili sorguya alındı. İki şüpheli ifadelerinin ardından serbest kaldı.

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