ABD Kaliforniya orman yangınlarıyla mücadele ediyor
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 23 Ekim’de başlayan ve şiddetli rüzgar nedeniyle yayılan orman yangınları hala söndürülemedi. Kaliforniya'da ünlüler evlerini terk ederken bölgede yağmalama başladığı belirtildi.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Sonoma County bölgesinde 23 Ekim’de başlayan ve 'Kincade' olarak adlandırılan yangın hızla büyüyor.
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Şu ana kadar 54 bin dönüm arazinin yandığı belirtiliyor.
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Sabahın erken saatlerinde şiddetli rüzgarların körüklediği ve Kaliforniya’nın güneyini saran yangın ise 'Getty' olarak adlandırıldı.
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Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti, bir ağaç dalının elektrik tellerine düşmesi sonucu yangının güneye yayıldığını belirtti.
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