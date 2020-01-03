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DÜNYA

ABD İran'ın komutanı Kasım Süleymani'yi öldürdü! Füze atılan aracının son hali görüntülendi

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, ABD’nin Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürüldü.

Irak Devlet Televizyonu, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in saldırıda öldüğünü duyurdu.

TRUMP TALİMAT VERDİ
Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD ordusu, Başkan'ın talimatı ile, ABD tarafından yabancı terör örgütü olarak tanınan İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü'nün Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürerek (bölgedeki) ABD personelini korumak için kararlı ve savunma amaçlı bir adım atmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İRAN'DAN AMERİKA'YA GÖZDAĞI
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komuntanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada "ABD, haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumlu olacak" ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanlığı, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komuntanı Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta öldürülmesinin ardından yayınladığı açıklamada "ABD Ortadoğu'da tehlikeli bir durum yarattı, sonuçlarına hazır olmalı" ifadelerini kullandı.

Amerika'nın yaptığı füze saldırısından geriye kalanlar;

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