BIST 1.536
DOLAR 7,46
EURO 9,08
ALTIN 445,92
HABER /  EKONOMİ

ABD Hazine Bakanı olması beklenen Janet Yellen'ın özel kalem müdürü bir Türk olacak

Yeni ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın 20 Ocak'ta göreve gelmesiyle ABD Hazine Bakanı olması beklenen Janet Yellen'ın özel kalem müdürünün Türk asıllı Didem Nişancı olacağı bildirildi.

Abone ol

Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Yellen, Hazine Bakanlığında özel kalem müdürlüğü görevine Didem Nişancı'yı getirecek. Söz konusu göreve ilişkin teklifin Bloomberg LP'de kamu politikası bölümünde yönetici olan Nişancı'ya sunulduğu ve Nişancı'nın görevi kabul ettiği belirtildi.
Nişancı, bakanlığının onaylanması halinde Yellen'a en yakın isimlerden biri olacak.

Didem Nişancı hangi görevleri yürütmüştü?

Didem Nişancı daha önce eski ABD başkanı Barack Obama döneminde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunda (SEC) özel kalem müdürlüğü yapmış ve 2018'de Bloomberg'e geçmeden önce Promontory Finansal Grup şirketinde çalışmıştı.

ABD Senatosunun bankacılık komitesinde de görev alan Nişancı, 1998-2001 yılları arasında ise Hazine Bakanlığında çalışmıştı.

ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden, geçen yıl kasım ayında eski ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın Hazine Bakanı adayı olduğunu duyurmuştu.

Janet Yellen, atamanın ABD Senatosunda onaylanması durumunda ülke tarihinde bu göreve getirilen ilk kadın olacak.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Harita beyaza büründü! İstanbul'a Cuma ve Cumartesi kar geliyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Twitter, komplo teorileri hareketi QAnon bağlantılı 70 binden fazla hesabı askıya aldı
FETÖ'ye İstanbul merkezli 33 ilde operasyon: 118 gözaltı kararı
Adana'da IŞİD operasyonu: 6 gözaltı kararı
Rekabet Kurulu'ndan buğday unu sektöründeki 34 firmaya ceza kesildi
Şeb-i Arus ve Halk Ekmek konuları İBB Meclisini karıştırdı
BB Erzurumspor'u farklı geçen Fenerbahçe zirveyi yakaladı
Türkiye'nin koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (11 Ocak Pazartesi)
Amasya'da trenin çarptığı şahıs hayatını kaybetti
ABD'de Donald Trump'ı azletmeye yönelik resmi suçlama yapıldı
Kahramanmaraş'ta bir kadın tartıştığı kocasına mermi yağdırdı
Yorumlar 1 yorum