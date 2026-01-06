BIST 11.951
DOLAR 43,04
EURO 50,44
ALTIN 6.171,46
HABER /  DÜNYA

ABD Grönland'a gözünü dikti 7 Avrupa ülkesinden ortak açıklama

ABD Grönland'a gözünü dikti 7 Avrupa ülkesinden ortak açıklama

Almanya, Fransa, İtalya, Polonya, İspanya, İngiltere ve Danimarka, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a yönelik açıklamalarına ilişkin, Ada'nın bulunduğu Arktik bölgesinde güvenliğin, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ilkelerini savunarak NATO müttefikleriyle sağlanması gerektiğini belirtti.

Abone ol

7 Avrupa ülkesinin liderleri, Trump'ın ulusal güvenlik açısından Grönland'a ihtiyaçları olduğu ifadelerinin ardından konu hakkında ortak açıklama yaptı.

Danimarka Başbakanlık Ofisi tarafından paylaşılan ortak açıklamada, Grönland'ın bulunduğu Arktik bölgesinin güvenliğinin Avrupa için "kilit öncelikte" olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, Danimarka ve dolayısıyla bu ülkeye bağlı özerk bölge Grönland'ın, NATO üyesi olduğu vurgulanarak müttefiklerin Arktik'i güvenli tutmak için faaliyetlerini artırdığı ifade edildi.

"Arktik'teki güvenlik, egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığı dahil BM Şartı ilkelerini savunarak ABD dahil NATO müttefikleriyle kolektif olarak sağlanmalıdır." ifadesi kullanılan açıklamada, bu ilkelerin evrensel olduğu ve onları savunmaktan "asla vazgeçilmeyeceği" vurgulandı.

Açıklamada, Washington ile Kopenhag arasında 1951'de imzalanan ve ABD'nin Grönland'da askeri üsler inşa etme, Ada yönetimiyle Danimarka'yı bilgilendirdiği sürece buradaki kuvvetlerini serbestçe hareket ettirmesini sağlayan anlaşmaya atıfta bulunularak ABD'nin, Arktik'te güvenliğin sağlanması için "önemli ortak" olduğu kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, "Grönland, halkına aittir. Danimarka ve Grönland'ı ilgilendiren konularda karar verme yetkisi yalnızca Danimarka ve Grönland'a aittir." ifadelerine yer verildi.

Trump'ın Grönland açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'daki askeri müdahalenin ardından "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var." açıklamasını yinelemiş, birçok Avrupa ülkesi ve Avrupa Birliği (AB) bu açıklamaya tepki göstermişti.

Trump ayrıca, Grönland'ın "çok stratejik" bir yer olduğunu ve şu anda Rus ve Çin gemileriyle çevrili olduğunu iddia etmişti.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ise ABD'nin NATO müttefikine askeri saldırı kararı alması halinde her şeyin sona ereceğini belirtmiş, Danimarka ve Grönland'ın tehdit edilmesini asla kabul etmeyeceklerini ifade etmişti.

Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Vakıflar Genel Müdürlüğü yeni yılda uygulanacak burs tutarlarını açıkladı
Vakıflar Genel Müdürlüğü yeni yılda uygulanacak burs tutarlarını açıkladı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı
Urla Sahili'nde kaçak gemi sökümüne 2.3 milyon TL ceza
Urla Sahili'nde kaçak gemi sökümüne 2.3 milyon TL ceza
İrfan Can Kahveci sürprizi! Yeni takımı duyanları şaşırttı
İrfan Can Kahveci sürprizi! Yeni takımı duyanları şaşırttı
Beşiktaş'ta Mert Günok ile yollar ayrıldı
Beşiktaş'ta Mert Günok ile yollar ayrıldı
Sivas'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Sivas'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İlk 6 aylık maaşlarını biz karşılayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İlk 6 aylık maaşlarını biz karşılayacağız
Bakan Mehmet Şimşek imzaladı! Memur ve memur emeklisi maaş zammı kesinleşti
Bakan Mehmet Şimşek imzaladı! Memur ve memur emeklisi maaş zammı kesinleşti
Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri fırtına nedeniyle yarın yapılamayacak
Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri fırtına nedeniyle yarın yapılamayacak
İlk kez mobilden Akbanklı olan KOBİ'lere kredi kampanyası
İlk kez mobilden Akbanklı olan KOBİ'lere kredi kampanyası
Özgür Özel öyle bir iddia ortaya attı ki! Trump Maduro'ya demişki seni Türkiye'ye...
Özgür Özel öyle bir iddia ortaya attı ki! Trump Maduro'ya demişki seni Türkiye'ye...
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan sözünü kesen dinleyiciyi Türkçe konuşarak uyardı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan sözünü kesen dinleyiciyi Türkçe konuşarak uyardı