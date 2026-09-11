ABD enflasyonu açıklandı: Altın hareketlendi

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 3,4 ile beklentilere paralel arttı. ABD'de ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin açıklanmasıyla küresel piyasalarda oynaklık artarken, ons altın gün içi dalgalanmaların ardından yükseliş gösterdi.

ABD'de ağustos ayı TÜFE, aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 3,4 arttı.

Açıklanan veriler sonrası ons altın önce 4.292,30 dolara geriledi, ardından 4.362,56 dolara kadar yükseldi.

Saat 15.43 itibarıyla ons altın yüzde 0,97 artışla 4.359,57 dolardan işlem gördü. ABD enflasyon verisi sonrası Fed'in faiz artırımı beklentileri güçlendi ve para piyasalarında yıl sonuna kadar iki faiz artırımı fiyatlandı.

ABD 10 yıllık Hazine tahvili getirisi yüzde 4,957'ye tırmanarak 23 Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

ABD ağustos ayı tüketici enflasyonu verisinin ardından küresel piyasalarda oynaklık arttı. Açıklanan verilerin ardından ilk reaksiyonla 4 bin 292,30 dolara kadar gerileyen ons altın, sonrasında güçlü alımlarla 4 bin 362,56 dolar ile günün en yüksek seviyesine ulaştı.

Önceki kapanışı 4 bin 317,70 dolar olan ons altın, saat 15.43 itibarıyla yüzde 0,97 artışla 4 bin 359,57 dolardan işlem gördü.

YURT İÇİ PİYASALARDA ALTININ SEYRİ

Dolar kuru ve ons altındaki hareketlilikle birlikte yurt içi altın piyasasında farklı dinamikler öne çıktı:

Spot Gram Altın: Gün içinde 6 bin 707,98 TL ile 6 bin 817,70 TL bandında seyreden spot gram altın, yüzde 1,13 yükselişle 6 bin 813,09 liraya çıktı.

TL Cinsinden Ons Altın: Yüzde 1,16 artışla 211 bin 895,84 liraya ulaşırken, gün içi en yüksek seviye 211 bin 995,96 lira olarak kaydedildi.

Serbest Piyasa ve Cumhuriyet Altını: Serbest piyasada gram altın yüzde 0,07 hafif düşüşle 6 bin 785,80 liradan işlem görürken; Cumhuriyet altını yüzde 0,60 kayıpla 45 bin 465 liraya geriledi.

GÜMÜŞTE YÜKSELİŞ İVMESİ

Kıymetli madenlerde gümüş kanadı da günü primli geçirdi:

Ons Gümüş: Gün içinde 62,87 ile 64,72 dolar aralığında hareket eden gümüşün ons fiyatı, yüzde 1,76 artışla 64,69 dolara çıktı. Gümüş haftalık bazda ise yüzde 2,30 düşüş kaydetti.

Gram ve TL Ons Gümüş: Spot gram gümüş yüzde 1,91 yükselerek 101,13 liraya, TL cinsinden gümüşün ons fiyatı ise yüzde 1,94 artışla 3 bin 144,24 liraya ulaştı.



FED FAİZ ARTIRIM BEKLENTİLERİ GÜÇLENDİ

ABD enflasyon verisinin ardından Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) sıkılaşma adımlarına devam edeceği beklentileri arttı:

Para piyasalarında yıl sonuna kadar iki faiz artırımı tamamen fiyatlanırken, önümüzdeki hafta gerçekleşecek toplantıda faiz artırımı olasılığı yüzde 90 seviyesine çıktı.

Artan beklentilerin etkisiyle ABD 10 yıllık Hazine tahvili getirisi yüzde 4,957’ye tırmanarak 23 Ekim 2023’ten bu yana en yüksek seviyesini gördü ve yüzde 5 kritik eşiğine yaklaştı.