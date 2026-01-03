ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan Muduro'nun akibeti hakkında açıklama

Utah eyaletinin Cumhuriyetçi Senatör Mike Lee, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yla yaptığı görüşmenin ardından Maduro çiftinin yargılanmak üzere ABD'ye götürüldüğünü duyurdu.

ABD, sabah saatlerinde Venezuela'nın başkenti Karakas'a hava saldırıları düzenledi. Saldırıların ardından açıklama yapan ABD Başkanı Trump, operasyonun başarılı geçtiği ve Maduro ile eşinin yakalanarak Venezuela'dan çıkarıldığını duyurdu.

Cumhuriyetçi Senatör Mike Lee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Rubio ile ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği saldırılara ve Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun ülke dışına çıkarılmasına ilişkin gerçekleştirdiği telefon görüşmesine yönelik paylaşım yaptı.

Lee, paylaşımında şunları kaydetti:

"(Rubio) Bana, Nicolas Maduro'nun ABD'de cezai suçlamalarla yargılanmak üzere ABD personeli tarafından tutuklandığını ve bu gece gördüğümüz kinetik eylemin, tutuklama emrini uygulayanları korumak ve savunmak için gerçekleştirildiğini bildirdi. Bu eylem, Anayasa'nın 2. maddesi uyarınca, ABD personelini fiili veya yakın bir saldırıdan korumak için Başkanın doğal yetkisi kapsamında yer almaktadır."

Venezuela'dan açıklama

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez, devlet televizyonu VTV Venezuela'ya yaptığı açıklamada Devlet Başkanı Maduro ve eşi Flores'in nerede olduğunu bilmediklerini söyledi.

Rodriguez, "Başkan Donald Trump hükümetinden, Başkan Maduro ve eşinin hayatta olduklarına dair derhal kanıt talep ediyoruz" dedi.

ABD saldırısının ülke genelinde yetkililerin, askeri personelin ve sivillerin hayatına mal olduğunu da sözlerine ekledi.