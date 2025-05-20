ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'de geçiş yönetimi haftalar içinde çökebilir

ABD Dışişleri Bakanı Rubio ABD'nin Suriye yaptırımlarını kaldırdığı bir dönemde garip bir açıklama yaparak: ''Suriye'de geçiş yönetimi haftalar içinde çökebilir, ülke destansı bir iç savaşa sürüklenebilir'' dedi.

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ABD'den, geçtiğimiz günlerde tüm yaptırımları kaldırma kararı aldığı Suriye ile ilgili korkutan bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suriye geçiş yönetiminin kısa süre içerisinde çökebileceğini söyledi.

ABD: SURİYE'DE HÜKÜMET HAFTALAR İÇİNDE ÇÖKEBİLİR

Rubio, "Suriye'de geçiş yönetimi haftalar içinde çökebilir, ülke destansı bir iç savaşa sürüklenebilir." dedi.