ABD Büyükelçisi Barrack'tan S-400 ve Türkiye mesajı: İlişkimizde hiçbir parazit yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere ABD'nin New York kentine gitti. Güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek: Herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler temasıyla düzenlenecek kurulda 22 Eylül'de dünyaya seslenecek olan Erdoğan, ziyaret kapsamında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yanı sıra çeşitli ülkelerin liderleriyle ikili görüşmeler yapacak. ABD'de mukim vatandaş temsilcileri, Türk-Amerikan iş çevreleri ve düşünce kuruluşu temsilcileriyle de bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 23 Eylül'de BM Genel Sekreteri İklim Etkinliği'nde konuşma yapması planlanıyor.

Erdoğan'ın kritik ziyareti başlarken, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, CNN Türk Washington Temsilcisi Yunus Paksoy'a iki ülke ilişkilerine dair özel açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin her zamankinden daha sıkı olduğunu belirten Büyükelçi Barrack, "Türkiye, bizim devlet başkanımız için, Amerikan başkanı için çok önemli bir ortak. Duygularımız her zaman ortak, iki ülke arasında bu duygular her zaman çok önemli ve Türkiye çok dominant bir ülke." dedi. Bütün sorunların bir süreç olduğunu anlatan Barrack, iki tarafın bıkmadan usanmadan çalışmaya devam ettiğini vurguladı.

"S-400 ÇOK KRİTİK BİR SORUN DEĞİL"

Savunma ve silah altyapısının zaman içinde büyük değişime uğradığına dikkat çeken Barrack, Rus sisteminin ABD sistemiyle kesinlikle uyumlu olmadığını hatırlattı. Kongre süreçlerinin devam ettiğini belirterek, "S-400 sorununu nasıl düzelteceğimiz üzerine konuşması gerek. Satılacak mı, başka bir yere mi teslim edilecek, bu bir mesele ancak bunun üzerine görüşüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin kendi başına yeterli bir savunma sanayisi olduğunu vurgulayan Barrack, şunları kaydetti:

"Bu çok kritik bir sorun değil bu ilişki içerisinde. Çünkü Türkiye'nin gerçekten kendi başına yeterli bir savunma sanayisi var. En güçlü, en büyük ikinci savunma ortağı. Dronlarını gördük. Jetlerini, Kaan jetinin de tasarımını gördük. Ve üzerinde uğraştığımız meselelerden biri bu."

"İLİŞKİMİZDE HİÇBİR PARAZİT YOK"

Bölgesel krizlerde Türkiye'nin rolüne değinen Barrack, Gazze, Azerbaycan ve İran meseleleri üzerinde çalıştıklarını aktardı. Türkiye'nin kültürel çabaların köprüsü görevini gördüğünü belirten Barrack, "Şu anda ilişkimizde hiçbir parazit yok. Başkanımız ve Cumhurbaşkanınız arasında çok iyi bir çalışma ilişkisi var. Türkiye ile aramızda çok iyi bir tesisat diyorum ben buna aslında, her şey çok iyi çalışıyor." diye konuştu.

Ekonomik işbirlikleri ve turizmdeki ilerlemelere dikkat çeken Barrack, ABD Başkanı Trump'ın ilişkiyi daha da ileri taşımak için çok hevesli olduğunu dile getirdi. İki ülkenin kuruluş süreçlerinin birbirine benzediğini anlatan Barrack, "Yüz yıldır bir ilişkimiz var Türkiye ile ve Türkiye'nin kuruluşu 1923'ten bugüne, Amerika'nın doğuşundan bu yana Kongre'de imza atması... Aslında bu süreçler birbirine çok benziyor." dedi.