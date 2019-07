ABD Büyükelçiliği'nden açıklama: Jeffrey'in temasları olumlu ve yapıcı geçti

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in Ankara temaslarının ardından ABD Büyükelçiliği'nden açıklama geldi. Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Görüşmeler samimi yapıcı ve olumlu geçti. Türkiye'nin güvenli bölge teklifi ele alındı." denildi.

From July 22-24, Special Representative for Syria Engagement and Special Envoy for the Global Coalition to Defeat ISIS Ambassador James Jeffrey held a series of meetings in Ankara with senior Turkish officials. Full readout: https://t.co/wXmMBRspQE pic.twitter.com/6bcJFoZVMN