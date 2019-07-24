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ABD Büyükelçiliği'nden açıklama: Jeffrey'in temasları olumlu ve yapıcı geçti

ABD Büyükelçiliği'nden açıklama: Jeffrey'in temasları olumlu ve yapıcı geçti

ABD Büyükelçiliği, Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in Ankara'daki görüşmelerinin samimi, yapıcı ve olumlu geçtiğini açıkladı.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in Ankara temaslarının ardından ABD Büyükelçiliği'nden açıklama geldi. Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Görüşmeler samimi yapıcı ve olumlu geçti. Türkiye'nin güvenli bölge teklifi ele alındı." denildi. 

Büşük

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