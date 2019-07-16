ABD Borsası’nda işlem gören şirketlerin CEO’larının aldıkları yıllık ücretler
HowMuch.net’in ABD basınından derlediği verilere göre, CEO’ların aldığı ücretler şirketlerinin borsa performansı ile uyumluluk göstermedi.
Discovery Inc. CEO’su David Zaslav
ABD’nin 2018 yılında en çok kazanan tepe yöneticisi senelik 129.4 milyon dolar (737.5 milyon lira) ücret ile Discovery Inc. CEO’su David Zaslav oldu. Zaslav’ın yönettiği şirket bünyesinde Discovery Channel, Animal Planet, HGTV ve Food Network gibi bir çok tematik TV kanalı bulunduruyor. Borsanın gösterge S&P 500 Endeksi 2018’i ekside kapatırken, Zaslav Discovery Inc’in hisselerini yüzde 10.4 yükseltmeyi başardı.
Jefferies CEO’su Richard Handler
En çok kazanan üst düzey yöneticiler listesinde ikinci sırada yıllık 66.1 milyon dolar ile kimya devi Linde’nin CEO’su Stephen Angel yer aldı. Angel’i 65.6 milyon dolar ile Disney CEO’su Robert Iger takip etti. Jefferies CEO’su Richard Handler 44.7 milyon dolarla dördüncü en çok kazanan yönetici olurken Hologic CEO’su Stephen MacMillen 42 milyon dolar yıllık ücret ile beşinci oldu.
Linde’nin CEO’su Stephen Angel
Stephen Angel, Linde hisselerini sadece yüzde 3.1 arttırabilirken, Disney CEO’su Robert Iger şirketini borsada yüzde 20.4 yukarı taşıdı. Hologic hisseleri yüzde 11.7 yükselirken, Handler’in yönettiği Jefferies ise borsada yüzde 14.9 değer kaybetti.
Disney CEO’su Robert Iger
En çok yıllık ücret alan CEO’ların borsa performansları genelde ortalamanın üzerinde kalsa da en iyi olmaktan çok uzaktı. 2018 yılında firma hisselerini yüzde 82.2 yükselterek yatırımcısına en çok kazandıran Copart CEO’su Jason Adair’in senelik ücreti sadece 203 bin dolarda kaldı. Borsada yüzde 79.6 ile en çok kazandıran ikinci şirket olan AMD’nin CEO’su Lisa Su’nun yıllık kazancı ise 13.4 milyon dolar oldu.