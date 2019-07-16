ABD Borsası’nda işlem gören şirketlerin CEO’larının aldıkları yıllık ücretler

Disney CEO’su Robert Iger

En çok yıllık ücret alan CEO’ların borsa performansları genelde ortalamanın üzerinde kalsa da en iyi olmaktan çok uzaktı. 2018 yılında firma hisselerini yüzde 82.2 yükselterek yatırımcısına en çok kazandıran Copart CEO’su Jason Adair’in senelik ücreti sadece 203 bin dolarda kaldı. Borsada yüzde 79.6 ile en çok kazandıran ikinci şirket olan AMD’nin CEO’su Lisa Su’nun yıllık kazancı ise 13.4 milyon dolar oldu.