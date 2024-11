ABD başkanlık seçimlerinde ilk sonuçlar belli oldu

ABD başkanlık seçiminde, 50 eyaletin 35’indeki resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi aday Trump 214, rakibi Harris ise 179 delege kazandı. 270 delegeye ulaşan aday, başkan olmaya hak kazanıyor.

Associated Press'in (AP) yayımladığı resmi olmayan verilere göre, Indiana, Kentucky, West Virginia, Florida, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Alabama, Arkansas, North Dakota, South Dakota, Wyoming, Nebraska, Louisiana, Ohio, Texas, Missouri, Utah, Montana, Kansas, Iowa, Idaho, Vermont, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, New Jersey, Delaware, Illinois, New York, Colorado, California, Washington eyaletleri ve Washington D.C. bölgesinde sonuçlar belli oldu.

Trump, Indiana, Kentucky, West Virginia, Florida, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Alabama, Arkansas, North Dakota, South Dakota, Wyoming, Nebraska, Louisiana, Ohio, Texas, Missouri, Utah, Montana, Kansas, Iowa ve Idaho eyaletlerinde 214 delege kazandı.

Trump salıncak eyaletlerden birini kazandı

Associated Press'in (AP) yayımladığı resmi olmayan verilere göre, ülkede "salıncak eyalet" olarak bilinen eyaletlerden North Carolina'da seçim sonuçları belli oldu.

Demokrat Partinin başkan adayı Kamala Harris ise Vermont, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, New Jersey, Delaware, Illinois, New York, Colorado, California, Washington eyaletleri ve Washington D.C. bölgesinden 179 delegeyi hanesine yazdırdı.

Harris'in kazandığı ülkenin en büyük eyaletlerinden California'nın 54 delegesi bulunuyor.

ABD başkanlık seçimlerinde, seçmenler, esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor.

"Seçiciler Kurulu" adı verilen bu sistemde her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor.

Bu sayının yarıdan 1 fazlasına yani 270 delegeye ulaşan aday, başkan olmaya hak kazanıyor.