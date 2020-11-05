ABD Başkanlık seçiminde son durum! Biden mi Trump mı? İşte sonuçları değiştirebilecek eyaletler

ABD'de başkanlık seçimleri Joe Biden ve Başkan Donald Trump arasında gidip geliyor. Wisconsin ve Michigan eyaletlerinde Biden'ın öne geçmesiyle tüm hesaplar yeniden değişti. Son verilere göre Pensilvanya, Nevada, Arizona, Wisconsin, Michigan, Kuzey Carolina ve Georgia eyaletlerinde sandıktan kimin çıktığı kesinleşmemiş durumda.

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2020 Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık seçimi son yılların en heyecanlı olayları arasında yerini almış durumda. Sallantılı eyaletlerde (swing states) önde olan adayların sürekli değişmesi nedeniyle seçimin kendisi adeta sallantılı seçim haline geldi. İki aday da seçimden kendisinin galip geleceğini söyledi. Seçimin sonucunu kritik eyaletlerden hangi adayların çıkacağına bağlı.

Trump sonucu duyunca valilere öfkeli telefonlar açtı

Amerikan yayın kuruluşu CNN iki kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Trump'ın dün Cumhuriyetçi valilere öfkeli telefonlar açtığını yazdı. Trump'ın aradığı valiler arasında Arizona Valisi Doug Ducey, Georgia Valisi Brian Kemp ve Florida Valisi Ron DeSantis'in bulunduğu öğrenildi. Öte yandan CNN, "Demokrat Joe Biden'ın Arizona'yı kazandığı Amerikan Fox News tarafından duyurulduktan sonra Trump'ın yardımcılarına derhal dava açmaları yolunda talimat verdiğini" yazdı.

Trump 4 eyalet için mahkemeye gidiyor

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde posta yoluyla kullanılan oylar sisteme işlendikçe ibre Demokrat aday Joe Biden'a döndü. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'a çıkan yolları döşeyecek olan Wisconsin, Michigan, Georgia ve Pennsylvania gibi eyaletlerde hukuki yollara başvuruyor. CNN, iki kaynağa dayandırdığı haberinde, Trump'ın oy sayımının sürdüğü Arizona ve Nevada için de mahkemeye gideceğini yazdı.

Biden Beyaz Saray'a daha yakın

Son tabloya göre; Demokrat Joe Biden'ın başkan olma ihtimali daha yüksek görülüyor. Wisconsin ve Michigan'da tablo değişmezse, altı delegenin bulunduğu Nevada'yı kazanması halinde Biden'ın başkanlığa uzanan yolu açılacak. İşte 2020 ABD seçiminin kaderine etki eden eyaletler ve son durum;





Wisconsin Eyaleti

Seçimin kaderini değiştiren eyaletlerin başın Wisconsin geliyor. ABD Başkanı Trump ve cumhuriyetçiler sandıklar ilk açıldığı andan itibaren eyaleti önde götürüyordu. TSİ dün öğle saatlerinde mektupla kullanılan oyların açılmasıyla Joe Biden liderliği aldı.

Eyaletin şu anda Demokratların rengi olarak kabul edilen maviye döndüğü kesin gibi. Sandıkların yüzde 99'u açıldı ve Biden 1 milyon 630 bin oy aldı. ABD Başkanı Trump ise 1 milyon 610 bin oyda kaldı. Yani ülkeyi dört yıl yönetecek başkanın belirlenmesi aradaki 20 bin oyluk farka bağlı.





Michigan Eyaleti

Tıpkı Wisconsin gibi Michigan'ın rengi de uzun bir süre kırmızı kaldı. Eyalette yapılan sayımlar yüzde 85'e geldikten sonra Biden öne geçmeye başladı. Böylece Wisconsin'den sonra komşusu Michigan'ın da rengi değişti. Eyalet 16 delegesiyle birlikte Joe Biden'a geçti.





Pensilvanya Eyaleti

Seçimin kaderine etki edeb kuzey eyaletlerinin sonuncusu ise Pensilvanya. Eyalette oyların yüzde 89'u sayıldı ve ABD Başkanı Donald Trump oyların yüzde 50.7'sini almış durumda, Joe Biden ise yüzde 48.1'de kaldı. Aradaki 2.6 puanlık fark çok gibi gözükebilir ancak sandıkların yüzde 75'i açıldığında arada 11.5 puanlık bir fark bulunuyor. Eyalette sayılmamış oyların oranı yüzde 11. Bu oylar posta yoluyla kullanılan oylar. Cumhuriyetçiler seçim kampanyası döneminde postayla oy kullanılmasına karşı çıkıp sandıkta oy verme çağrısı yapmıştı. Geriye kalan oyların çoğunun Biden'a gitmesi bekleniyor. Önümüzdeki saatlerde Pensilvanya'nın da rengi kırmızıdan maviye dönebilir.





Arizona Eyaleti

ABD'nin unutulmazları arasında gösterilen 2018'de ölen ABD senatörü John McCain'in eyaleti Arizona'da 70 yıl sonra bir ilk yaşandı. Cumhuriyetçi Parti'nin kaleleri arasında gösterilen Arizona'da Demokrat aday Joe Biden önde gözüküyor. Son olarak eyalette sandıkların yüzde 86'ı açıldı ve Biden, Arizona'yı 70 yıl sonra maviye çevirmeye başaran aday olmaya çok yakın. Joe Biden 80 bin oy farkla Donald Trump'ın önünde gözüküyor.





Nevada Eyaleti

Las Vegas'ın bulunduğu Nevada eyaletinde oyların yüzde 75'i sayıldı ve iki aday arasında 8 bin oydan daha az fark bulunuyor. Eyalette 1992'den beri yapılan tüm seçimlerde Demokratlar kazandı. Joe Biden da şu anda yarışı önde götürüyor.





Georgia Eyaleti

Ülkenin güneyinde yer alan Georgia eyaletini Demokratlar 1992 yılındaki seçimden sonra bir daha kazanamadı. Şu anda eyaletteki oyların yüzde 95'i sayıldı ve arada 31 bin oy farkı bulunuyor. Biden yaklaşık 30 yıl sonra eyaletin rengini değiştirmeye yakın durumda.





Kuzey Carolina eyaleti

Sallantılı eyaletler arasındaki Kuzey Carolina eyaletinde oyların yüzde 94'ü sayıldı ve ABD Başkanı Trump, 1.4 puanla önde. Joe Biden'ın seçimi kazanmak için North Carolina'yı maviye çevirmesine gerek yok ama son tahminler Pensilvanya'da durum değişmezde Biden'ın 270'e karşı 268 delegeyle seçimi kazanacağı tahmin ediliyor. Matematiksel olarak eyalette kazanan adayın değişme ihtimali bulunuyor.