ABD Başkanı Trump'ın yaptığı saçmalıklar Twitter'ı yıktı geçti! Tuvalet kağıdıyla olay oldu
ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresinin bitmesine günler kala 4 yılda yaptığı saçma davranışlar sosyal medyada olay oldu.
ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada Başkan Donald Trump'ın "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi kabul edilmesinin ardından sosyal medyada Jules Suzdaltsev isimli bir kullanıcının Trump'ın 4 yıllık başkanlık süresince yaptığı saçmalıkları paylaşması Twitter'ı yıktı geçti.
İşte Trump'un saçmalıkları...
139
"Güneş tutulması varken güneşe direkt olarak bakmak."
239
"Aktif bir şekilde bulaşıcı olan Kovid-19'u kapmasına rağmen güçlü olduğunu göstermek için maskesini çıkartmak."
339
"İncil imzalamak."
439