ABD Başkanı Trump Venezuela ile petrol anlaşmasının detaylarını duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın petrol anlaşmasından elde edeceği gelirle yalnızca Amerikan yapımı ürünleri satın alacağını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise, Venezuela için üç aşamalı bir plan hazırladıklarını açıklayarak, ABD’nin izni olmadan Venezuela’nın petrol taşıyıp gelir elde edemeyeceğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasıyla sonuçlanan Venezuela'ya askeri müdahalesi sonrası ülkede kurulan geçici yönetimin, yaptırım altındaki 30 ila 50 milyon varil petrolü ABD'ye teslim edeceğini açıklamıştı.

Söz konusu petrolün piyasa fiyatından satılacağını ve paranın "ABD Başkanı olarak kendisinin kontrolünde olacağını" aktaran Trump, Venezuela'nın bu anlaşmayla elde edeceği gelirle yalnızca ABD üretimi ürünleri satın alabileceğini söyledi.

Trump, “Bu alımlar, ABD'nin tarım ürünleri, ilaçları, tıbbi cihazları ile Venezuela'nın enerji tesislerini iyileştirmeye yönelik ekipmanları kapsayacak." dedi.

Trump, bunu akıllıca bir seçim olarak nitelendirerek, hem Venezuela halkı hem de ABD için çok iyi bir şey olduğunu vurguladı.

2 BUÇUK MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE

30-50 milyon varil petrolün piyasa değeri yaklaşık 2 buçuk milyar dolar ediyor. Venezuela'nın yılda ürettiği ham petrolün yüzde 15'ine denk geliyor ve 25 büyük petrol tankeri anlamına geliyor. Bunun petrol fiyatlarını bir miktar düşürmesi bekleniyor.

DIŞİŞLERİ BAKANI RUBİO, 3 AŞAMALI PLANI ANLATTI

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun alıkonulmasından sonra göreve gelen “geçici yönetimle birlikte yönetecekleri” sürecin aşamalarını anlattı.

Rubio, ABD Kongresi'nde gazetecilere hükümetin Venezuela için üç aşamalı bir plan açıkladı.

Rubio, birinci aşamanın 30 ila 50 milyon varil Venezuela petrolünün ABD tarafından alınarak, "piyasa fiyatlarından" satılacağını aktararak, "Bu para, yolsuzluğa değil Venezuela halkının yararına olacak şekilde yönetilecek" dedi.

İkinci aşamada ise Venezuela ekonomisinin Batılı şirketlere açılacağını aktaran Rubio, ABD, Batılı ve diğer şirketlerin Venezuela pazarına adil bir şekilde erişebilmesini sağlayacaklarını ifade etti. Rubio, ikinci aşamada ayrıca muhaliflerin affedilerek ülkeye serbestçe dönmelerini sağlayan bir ulusal uzlaşma sürecinin başlatılacağını açıkladı.

Rubio, Venezuelalıların "petrolü taşıyıp gelir elde etmenin ve ekonomik çöküşü önlemenin tek yolunun ABD ile işbirliği yapmak olduğunu anladıklarını" belirtti. ABD’li senatörlerin ABD'nin Venezuela konusunda "doğaçlama hareket ettiği" yönündeki eleştirilerini cevap veren Rubio, ABD izin vermedikçe Venezuela’nın artık petrol taşıyıp gelir elde edemeyeceğini ve bunun ABD’ye Venezuela üzerinde "muazzam bir etki gücü" ve "kontrol" sağladığını söyledi.

ABD'nin Maduro'yu yakalamak için Venezuela’ya müdahale etmeden bir sonuca ulaşmak için defalarca girişimde bulunduğunu ifade eden Rubio, "Maalesef bunlar başarısız oldu" ifadelerini kullandı. Rubio, ayrıca ABD’ye bir tehdit olması durumunda Başkan’ın harekete geçme hakkının olduğunu vurguladı.

Üçüncü aşamanın ise "geçiş aşaması" olacağını anlatan Rubio, bu konuda gelecek günlerde daha fazla ayrıntı vereceklerini ifade etti "Bu konuda çok olumlu bir şekilde ilerlediğimizi düşünüyoruz" dedi.