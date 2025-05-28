ABD Başkanı Trump: Kanada 51. eyalet olursa Altın Kubbe ücretsiz

ABD Başkanı Donald Trump, tahmini 175 milyar dolar değerindeki Altın Kubbe hava savunma sisteminin Kanada'yı da kapsamasının Ottawa'ya 61 milyar dolara mal olacağını, ancak 51. eyalet olmayı kabul ederlerse 'sıfır dolara' mal olacağını söyledi.

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ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın 175 milyar dolar değerindeki Altın Kubbe füze savunma programı ile ilgilendiğini ve yönetiminin bu konuyu Ottawa ile görüşmeyi planladığını belirtmesinin ardından yeni açıklamalarda bulundu.

Truth Social'da yaptığı paylaşımda Trump, Kanada'nın '51. eyalet olmayı' kabul etmesi halinde Altın Kubbe sistemine dahil olmalarının ücretsiz olacağını, aksi halde 61 milyar dolara mal olacağını söyledi. Açıklamasında Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Muhteşem Altın Kubbe Sistemimizin bir parçası olmak isteyen Kanada'ya, ayrı ama eşit olmayan bir ülke olarak kalmaları halinde bunun 61 milyar dolara mal olacağını, ancak bizim değerli 51. eyaletimiz olmaları halinde bunun SIFIR DOLAR'a mal olacağını söyledim. Teklifi değerlendiriyorlar"

Trump, Kanada'nın savunma için yeterli bütçeyi ayırmadığını ve güvenlik konusunda Washington'a bel bağladığını öne sürerek, ülkenin ABD'ye katılması gerektiğini defalarca savunmuştu.

Ayrıca Trump, Kanada'nın ABD’nin 51. eyaleti olması durumunda, Washington’un ticaret tarifelerinden muaf tutulabileceğini ve askeri korumadan faydalanabileceğini söylemişti.