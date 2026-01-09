ABD Başkanı Trump, İran'daki gösterilere ilişkin video paylaştı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan ve rejim karşıtı eylemlere dönüşen gösterilere ilişkin video paylaştı. Trump paylaşımında, "Bir milyondan fazla kişi gösteri düzenledi: İran'ın ikinci büyük şehri protestocuların kontrolü altına girdi, rejim güçleri şehri terk etti." ifadelerini kullandı.

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformu hesabından İsrail'de yayın yapan Kanal 13 televizyonunun videosunu paylaştı.

Videonun başlığında haberdeki aynı ifadelere yer veren Trump, "Bir milyondan fazla kişi gösteri düzenledi: İran'ın ikinci büyük şehri protestocuların kontrolü altına girdi, rejim güçleri şehri terk etti." şeklinde paylaşımda bulundu.

Videoda ise "İran'ın ikinci büyük şehri Meşhed'deki protestolara katılanların sayısı bir milyonu aştı." ifadesi yer alıyor.

⁠İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerin 12. gününde yayımladığı raporda 8’i emniyet görevlisi 42 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını ve 2 bin 277 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Tesnim Haber Ajansı, gösterilerde yaralanan polislerin sayısının 568'e ve milis gücünün (Besic) 66'a yükseldiğini duyurmuştu.