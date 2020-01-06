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ABD Başkanı Trump Irak'tan çekilmek için bir şart koştu!

ABD Başkanı Donald Trump, "Orada devasa ölçüde pahalı bir üs inşa ettik. Milyarlarca dolara mal oldu. Harcamalarımız için geri ödeme yapmadıkları sürece çıkmayacağız." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Irak Parlamentosu'nun ABD askerlerinin ülkeden çıkmasını talep eden kararına tepki gösterdi.

"Hiç görmedikleri ağır yaptırımlar uygularız"

Trump, "Ülkeden çıkmamızı isterlerse ve bunu dostça yapmazlarsa onlara daha önce hiç görmedikleri ağır yaptırımlar uygularız. İran yaptırımları bunların yanında hafif kalır." diyerek Irak'ı yaptırımlarla tehdit etti.

"Ödeme yapmadıkları sürece çıkmayacağız"

ABD'nin Irak'tan çekilmesine ilişkin soruları yanıtlayan Trump, şöyle konuştu: Orada devasa ölçüde pahalı bir üs inşa ettik. Milyarlarca dolara mal oldu. Benden çok önce yapılmıştı.

Harcamalarımız için geri ödeme yapmadıkları sürece çıkmayacağız.

"Irak'a girmeye karşı çıktım"

ABD'nin en başta Irak'a girmesine karşı çıktığını belirten Trump, Irak'a girmenin büyük hata olduğunu ve Irak'ın 11 Eylül saldırılarıyla ilişkili olmadığının ispat edildiğini vurguladı.

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