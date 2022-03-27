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ABD Başkanı Joe Biden Putin için söyledi kıyamet koptu Beyaz Saray o sözlere açıklık getirdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD Başkanı Joe Biden Putin için söyledi kıyamet koptu Beyaz Saray o sözlere açıklık getirdi

ABD Başkanı Joe Biden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "Tanrı aşkına, bu adam iktidarda kalmamalı." ifadesini kullandı. Biden'ın tartışılan sözlerine açıklık getiren Beyaz Saray, "Rejim değişikliğinden bahsetmiyordu" dedi.

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Polonya'yı ziyaret eden Biden, başkent Varşova'da 2. Dünya Savaşı sırasında ağır hasar gören önemli simge yapılarından Kraliyet Kalesi'nin önünde konuşma yaptı.

Avrupa'nın kendisini Rus saldırganlığına karşı uzun bir mücadeleye hazırlaması gerektiğini vurgulayan Biden, Polonya doğumlu Papa 2. Jean Paul'ün sözlerine atıfta bulundu ve Polonya'nın eski Devlet Başkanı Lech Walesa'dan alıntı yaptı.

Putin'in Ukrayna'yı işgalinin "on yıllarca sürecek bir savaş" tehdidi oluşturduğunu vurgulayan Biden, "Bu savaşta uyanık olmamız gerekiyor. Bu savaş günler ya da aylar içinde kazanılmayacak. Uzun vadede bu mücadelede yer almak için şimdi taahhütte bulunmalıyız." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin için "Tanrı aşkına, bu adam iktidarda kalmamalı." diyen Biden, Rus halkına hitaben de Rusların "düşman" olmadığını kaydetti.

Biden, "Masum çocukların ve yaşlıların öldürülmesini hoş karşıladığınıza ya da hastanelere, okullara, doğumhanelere, Rus füzeleri ve bombalarıyla saldırılmasını kabul ettiğinize inanmayı reddediyorum." ifadesini kullandı.
Joe Biden konuşmasında "Barbarlık, asla özgür olma arzusuna galip gelmeyecek. Ukrayna asla Rusya için bir zafer olmayacak." diye konuştu.

Beyaz Saray'dan açıklama
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın Polonya'da Putin için söylediği ve tartışmalara neden olan sözlerine açıklık getirdi.

Açıklamada, "Başkan'ın söylemek istediği şey, Putin'in gücünü komşularında ya da bölgede göstermesine izin verilemez idi; yoksa Putin'in Rusya'daki (siyasi) gücünden ya da bir rejim değişikliğinden bahsetmiyordu." ifadeleri yer aldı.

Polonya'yı ziyaret eden Biden, başkent Varşova'da 2. Dünya Savaşı sırasında ağır hasar gören önemli simge yapılardan Kraliyet Kalesi'nin önünde konuşma yapmış ve Putin'i kastederek, "Tanrı aşkına, bu adam iktidarda kalmamalı." ifadesini kullanmıştı.

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