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ABD Başkanı Joe Biden bombayı patlattı: Rusya gelecek günlerde Ukrayna'yı işgal edebilir

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD Başkanı Joe Biden bombayı patlattı: Rusya gelecek günlerde Ukrayna'yı işgal edebilir

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı gelecek günlerde işgal edebileceğini ancak diplomatik çözümün de halen mümkün olduğunu söyledi.

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ABD Başkanı Joe Biden, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal riskini 'çok yükse' olarak niteleyen Biden, Rusya'nın Ukrayna işgali için yanıltma operasyonu düzenleyebileceğini kaydetti.

Biden, bir gazetecinin, "Rusya'nın Ukrayna'ya gireceğini düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusuna, "Evet ama şimdi değil, gelecek günlerde" yanıtını verdi. Diplomatik çözümün halen mümkün olup olmadığının sorulması üzerine ise Biden, "Evet bu mümkün." dedi.

Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e gönderdiği mektuba da halen yanıt beklediğini sözlerine ekledi.
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