ABD başkanı Donald Trump'tan tek cümlelik Kasım Süleymani mesajı!

Kasım Süleymani'nin öldürülme emrini kendisinin verdiğini söyleyen Donald Trump'tan operasyon sonrası ilk açıklama geldi.

Trump, Twitter'dan "İran asla bir savaş kazanamadı, ama asla bir müzakereyi kaybetmedi" mesajını paylaştı.

Iran never won a war, but never lost a negotiation!