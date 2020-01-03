ABD başkanı Donald Trump'tan tek cümlelik Kasım Süleymani mesajı!

İRAN Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye suikast düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'dan yükselen intikam tehditlerine çeşitli anlamlara çekilebilecek tek cümlelik tweetle yanıt verdi.

Kasım Süleymani'nin öldürülme emrini kendisinin verdiğini söyleyen Donald Trump'tan operasyon sonrası ilk açıklama geldi.

Trump, Twitter'dan "İran asla bir savaş kazanamadı, ama asla bir müzakereyi kaybetmedi" mesajını paylaştı.

Iran never won a war, but never lost a negotiation! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2020

Kasım Süleymani'nin öldüğü saldırıdan saatler sonra gelen bu twit, her anlama çekilebilecek bir mesaj oldu.

Donald Trump, Kasım Süleymani öldürüldükten hemen sonra ise ABD bayraklı bir twit atmış ancak hiç bir şey yazmamıştı. Trump twitter sayfasına bu mesajını sabitlemiş durumda.

Ruhani ne dedi?

Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ülkede 3 gün yas ilan etti. Hamaney, saldırıyı düzenleyen ABD için ise şunları söyledi:

- "Onun gidişiyle onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor."

Öldürülen Kasım Süleymani hakkında bilgiler: