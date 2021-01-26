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ABD Başkanı Biden transseksüellere yönelik orduya katılma yasağını kaldırdı

Demirören Haber Ajansı

ABD Başkanı Joe Biden, eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından getirilen transseksüel bireylerin orduya katılma yasağını kaldırdı.

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ABD Başkanı Joe Biden, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ordudaki trans bireyler üzerindeki yasağı tersine çeviren bir karar aldı.

Donald Trump, göreve başladığı ilk yılda sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada transseksüellerin ABD ordusuna katılmasının yasaklanacağını duyurmuş; söz konusu yasak 2019'un Nisan ayında yürürlüğe girmişti.

20 Ocak'ta yemin törenin ardından Beyaz Saray'a geçen ABD Başkanı Joe Biden, Donald Trump'ın getirdiği bu yasağı kaldırdı.

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