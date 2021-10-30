ABD Başkanı Biden, Pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Biden, Pazar günü Roma'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde görüşecek.

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İtalya'nın başkenti Roma'daki G20 Liderler Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Biden arasındaki uzun süredir beklenen görüşme yarın gerçekleşecek.

Biden'in ne diyeceği de belli

Görüşmede F-16'lar ve savunma konuları ele alınacak. Reuters'ın haberine göre, Biden'ın görüşmede "krizler ve düşüncesizce eylem, ABD- Türkiye ilişkilerine fayda sağlamaz" diyeceği belirtildi.

Biden'ın ayrıca Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Yardımcısı Olaf Scholz ile kısa bir görüşme gerçekleştirdiğini aktardı.