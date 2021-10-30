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ABD Başkanı Biden, Pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

ABD Başkanı Biden, Pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Biden, Pazar günü Roma'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde görüşecek.

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İtalya'nın başkenti Roma'daki G20 Liderler Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Biden arasındaki uzun süredir beklenen görüşme yarın gerçekleşecek.

Biden'in ne diyeceği de belli
Görüşmede F-16'lar ve savunma konuları ele alınacak. Reuters'ın haberine göre, Biden'ın görüşmede "krizler ve düşüncesizce eylem, ABD- Türkiye ilişkilerine fayda sağlamaz" diyeceği belirtildi.

Biden'ın ayrıca Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Yardımcısı Olaf Scholz ile kısa bir görüşme gerçekleştirdiğini aktardı.

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