ABD Başkanı Biden kansere yakalandığını açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden kansere yakalandığını açıkladı. Biden'ın 46 yaşındaki oğlu Beau Biden da beyin kanseri sebebi ile hayatını kaybetmişti.

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ABD Başkanı Joe Biden kendisine kanser teşhisi konulduğunu açıkladı. Biden'ın oğlu da 2015 senesinde beyin kanseri yüzünden hayatını kaybetmişti. Delaware Başsavcısı olan ve babası gibi siyasetle uğraşan Beau Biden 46 yaşında kanser sebebi ile kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Beyaz Saray'dan açıklama: Cilt kanseri tedavisinden bahsediyor

Beyaz Saray, ABD Başkanı Biden'ın kanser açıklamasına ilişkin, “yıllar önce geçirdiği cilt kanseri tedavisinden bahsediyor” dedi.