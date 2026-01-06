BIST 11.702
DOLAR 43,04
EURO 50,49
ALTIN 6.156,96
HABER /  DÜNYA

ABD Başkan Yardımcısı Vance’ten evine saldırı

ABD Başkan Yardımcısı Vance’ten evine saldırı

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Cincinnati’deki evlerine girmeye çalışan bir kişinin polis tarafından gözaltına alındığını açıkladı.

Abone ol

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Cincinnati'deki evlerine girmeye çalıştığını belirttiği bir kişinin polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

ABD Başkan Yardımcısı Vance, X hesabından yaptığı açıklamada, kendilerinin evde bulunmadığı bir sırada kimliği açıklanmayan bir kişinin eve girmeye çalıştığını belirtti.

Vance, açıklamasında, "Evimize yapılan saldırı hakkında herkesin iyi dileklerine teşekkür ediyorum. Görünen o ki, deli bir kişi pencereleri çekiçle kırarak eve girmeye çalışmış. Gizli Servis'e ve Cincinnati polisine hızlı müdahale ettikleri için minnettarım." ifadelerini kullandı.

Kendilerinin o esnada Washington'da olduğunu belirten Vance, medyadan aile mahremiyetine saygı göstermeleri ve söz konusu evin görsellerini kullanmamaları konusunda ricada bulundu.

Öte yandan Amerikan medyasında yer alan haberlerde, söz konusu şüphelinin 26 yaşındaki William DeFoor adlı bir kişi olduğu ve şüphelinin polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ceyda Ersoy uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Ceyda Ersoy uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında telefon görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında telefon görüşmesi
Nicolas Maduro'nun kalacağı hücre görüntülendi
Nicolas Maduro'nun kalacağı hücre görüntülendi
Hatay’da yaya köprüsü çöktü
Hatay’da yaya köprüsü çöktü
Fatih Ürek'in son durumu nasıl? Demet Akalın'dan açıklama
Fatih Ürek'in son durumu nasıl? Demet Akalın'dan açıklama
İsrail, Gazze'de 10 Filistinli esiri daha serbest bıraktı
İsrail, Gazze'de 10 Filistinli esiri daha serbest bıraktı
Trump duyurdu: Tam 600 milyar dolar gelecek!
Trump duyurdu: Tam 600 milyar dolar gelecek!
Tedesco: Bu maç bizim için iyi bir test olacak
Tedesco: Bu maç bizim için iyi bir test olacak
Venezuela’da Delcy Rodriguez yemin etti
Venezuela’da Delcy Rodriguez yemin etti
"Atığın Hikayesi: Sıfır Atık Sanat Yarışması"na başvurular devam ediyor
"Atığın Hikayesi: Sıfır Atık Sanat Yarışması"na başvurular devam ediyor
Galatasaray Süper Kupa’da finale yükseldi
Galatasaray Süper Kupa’da finale yükseldi
Süper Lig ekibinden Necip Uysal ve Cenk Tosun'a teklif
Süper Lig ekibinden Necip Uysal ve Cenk Tosun'a teklif