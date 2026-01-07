BIST 12.099
ABD Başkan Yardımcısı Vance, küresel enerji kaynakları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olacaklarını söyledi

ABD Başkan Yardımcısı Vance, küresel enerji kaynakları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olacaklarını söyledi

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Venezuela'ya askeri müdahalelerinin amacının "narko-terörizme finansman sağlayan akışı kesmek ve Washington'un küresel enerji kaynakları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmasını sağlamak" olduğunu belirtti.

Vance, Salem News Channel'a verdiği mülakatta, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesini ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i alıkoymaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Washington'un hem Venezuelalıların hem de ABD'lilerin iyiliğini istediğini savunan Vance, "O ülkenin lideri kim olursa olsun, ABD ile uyum içinde hareket etmek zorunda kalacak." dedi.

Vance, Venezuela'nın, çok sayıda rakip ülkenin ucuz enerjiye erişim sağlamasına yardım ettiğini ve bundan elde edilen geliri de ABD'ye karşı yürütülen narko-terörizmi finanse etmek için kullandığını iddia etti.

Başkan Yardımcısı Vance, "Başkan'ın (Donald Trump) yaptığı ve aslında tüm ekibin mümkün kıldığı şey, narko-teröristlere giden bu enerji para akışını kesmekti." diye konuştu.

Bunun ABD'liler için benzin ve enerji fiyatlarının düşmesine yol açacağını öne süren Vance, "Belki de en önemlisi, dünyadaki enerji kaynakları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmamızı sağlayacak." ifadesini kullandı.

Bu arada, Fox News'e konuşan İçişleri Bakanı Doug Burgum da ABD’nin enerji gücünün, büyük petrol rezervlerine sahip ülkelere yönelik adımların iç akaryakıt fiyatlarında ciddi dalgalanmalara yol açmadan atılabilmesini mümkün kıldığını aktardı.

Burgum, Meksika Körfezi'nin güney kıyısında ABD tarafından inşa edilen rafinerilerin, Venezuela'dan çıkarılan ağır ham petrolü işleyebilecek şekilde tasarlandığını belirtti.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

