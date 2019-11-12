ABD başkan adaylığını açıkladı Dan Bilzerian'ın kızlarla fotoğrafları olay yarattı

Şaka mı gerçek mi?

TMZ, haberi, “Şaka yapıp yapmadığı net değil ama ağzından bu cümle çıktı ve resmen başkanlık adayı açıklaması yaptı. Dan Bilzerian 2024’te ABD başkanı olmak için yarışacak. Zaman gösterecek. Ardından ilginç bir soru geliyor. Kim Başkan Trump’ın onayını aldı?” ifadeleriyle verdi.