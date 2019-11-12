ABD başkan adaylığını açıkladı Dan Bilzerian'ın kızlarla fotoğrafları olay yarattı
Dünyanın konuştuğu partileri düzenleyen sosyal medya fenomeni Dan Bilzerian, 2024'teki ABD başkanlık seçimleri için adaylığını koyacağını açıkladı.
Amerikalı profesyonel poker oyuncusu olarak tanınan aktör ve internet fenomeni Dan Bilzerian, ünlü rap şarkıcısı Kanye West’in ardından 2024 ABD başkanlık seçimleri için adaylığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından sürekli onlarca kızla fotoğraflarını paylaşan ve dünyaca ünlü isimlerin katıldığı partileri düzenleyerek adından sıkça söz ettiren Dan Bilzerian, Kanye West’e karşı adaylık yarışına girebileceğini söyledi.
Hillary Clinton'dan daha iyi olacak: 38 yaşındaki Bilzerian, bir etkinlikte gazetecilere Kanye West’in başkan adayı olduğunu açıklamasıyla ilgili yorum yaparken, Kanye West’in Hillary Clinton’dan daha iyi olacağını söyledikten sonra kendisinin de aday olacağını duyurdu.
Şaka mı gerçek mi?
TMZ, haberi, “Şaka yapıp yapmadığı net değil ama ağzından bu cümle çıktı ve resmen başkanlık adayı açıklaması yaptı. Dan Bilzerian 2024’te ABD başkanı olmak için yarışacak. Zaman gösterecek. Ardından ilginç bir soru geliyor. Kim Başkan Trump’ın onayını aldı?” ifadeleriyle verdi.