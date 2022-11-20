ABD basınından flaş iddia: Rusya ve İran'dan flaş 'SİHA' hamlesi!

Amerika Birleşik Devletleri'nde Washington Post gazetesi Kremlin yönetiminin Tahran ile Rusya topraklarında yüzlerce insansız silahlı hava aracı (SİHA) üretme konusunda anlaşmaya vardığını ileri sürdü.

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Euronews'in haberine göre; ABD ve diğer Batılı güvenlik kurumlarının istihbaratlarına dayandırdığı haberinde gazete, Rus ve İranlı yetkililerin kasım başında İran'da yaptıkları bir toplantıda anlaşmaya son şeklini verdiklerini belirtti.

Gazeteye göre, konu hakkında bilgi sahibi üç yetkili, Rusya ve İran'ın, üretimin aylar içinde başlamasına olanak tanıyabilecek tasarımları ve temel bileşenleri transfer etmek için hızla hareket ettiğini söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı yorum talebine yanıt vermedi.

"İran Ukrayna savaşına doğrudan müdahil"

Ekim sonunda Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, İranlı askeri personelin, Rusya'nın Kiev'i bombalamasına Kırım'da yardım ettiğini belirtmiş ve İran'ı savaşa "doğrudan müdahil" ilan etmişti.

Uzun zamandır Rusya'nın İran'dan dron alabileceğine ilişkin uyarılarda bulunduklarını hatırlatan Kirby, "Rusya, İran'dan aldığı SİHA'ları Kırım'a sevk etti. Bugün, Kırım'da konuşlu Rus askeri personelinin İran pilotlarını kullandığını ve bunu Kiev'deki hava saldırılarında kullandıklarını teyit ediyoruz. İran askeri personelinin Kırım'da sahada olduğunu ve bu operasyonlarda Rusya'ya yardım ettiğini biliyoruz" ifadesini kullandı.

Bu iddialara yanıt veren İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ise Rusya'ya savaştan önce silah sattıklarını Ukrayna savaşı sırasında herhangi bir silah sevkiyatı yapmadıklarını belirtmişti. Abdullahiyan, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşta İran'a ait insansız hava araçlarını kullandığı açığa kavuşursa bu konuya kesinlikle kayıtsız kalmayacağız" demişti.