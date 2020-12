ABD alış artık Tayyip Erdoğan gerçeğine!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo efendi demiş ki;

“Türkiye’nin Rus savunma sektörüyle alışverişlere müsamaha göstermeyeceğiz. S-400’leri masaya yatırmalıyız”



Alışmışlar ya emir vermeye!..

Bir türlü Tayyip Erdoğan gerçeği ile yüzleşemiyorlar!..

Sert kayaya çarpınca feleklerini şaşırmışlar!



Pompeo efendi!

Peki daha ne istersiniz?

Mesela…



Güneydoğu'da özerklik de olsun mu?



Ya da…

Savunma sanayi yerine şeftali mi üretelim!



Rahmetli Erbakan Hoca, “Bizden otomobil yerine şeftali üretmemizi istiyorlar” diye haykırmıştı…



Unutmadık yani!

Eee bugün de karşınızda öğrencisi Tayyip Erdoğan var!

Peki…

O büyük hayranlık duyduğunuz SİHA'ları, İHA'ları da ortadan kaldıralım mı?



Ne gerek var değil mi?

Siz satarsınız sonrada teslim etmesiniz nasıl olsa!



Pompeo!..

İsterseniz Akdeniz'deki haklarımızı da terk ederiz!



Var mı başka isteğiniz!



Aç gözlü bir “ÇAKAL DEVLET” olduğunuz biliyoruz!

O zaman…

KKTC’ye sahip çıkmayalım mı?

Maraş’ı tekrar kapatalım mı?

Selahattin Demirtaş da cezaevinden çıksın mı?

Karadeniz’de doğal gazda aramayalım?

Nasıl istersiniz!



Peki!

O kullandığınız PKK’yı bitiren Süleyman Soylu da istifa etsin mi?

Bayılırsınız değil mi?



Gelelim asıl isteğinize…



Baş edemediğiniz, size her defasında haddinizi bildirmekten geri durmayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yerine peki kimi istersiniz!



Biliyorsun Kemal Bey emrinize amade!



Pompeo!

Biz sizi (ABD) iyi tanırız!



Rusya’nın savunma sanayi ihracatında 3. sırada olan Birleşik Arap Emirlikleri’ne bırak yaptırım uygulamayı,

F-35 satan siz değil misiniz?



Çünkü derdiniz, ne yaptıysanız deviremediğiniz Tayyip Erdoğan!

Şaşkınsınız biliyoruz!..



Başına bu kadar bela getirdiğiniz bir lider nasıl oluyor da size boyun bükmüyor?

Ne yapsanız olmadı değil mi?

Akıl sağlığınızı bozdu Tayyip Erdoğan!..

S-400'leri alma diye tehdit ettiniz de ne oldu!..

Aslanlar gibi aldı!..

Kullanamazsınız dediniz ne oldu!..

Yerleştirip denemesini dahi yaptı!

Anladınız Tayyip Erdoğan başınız bela oldu ‘Otur, kalk’ demeye alıştığınız liderlerden değil!



19 yıldır ne yaptıysanız yolunu kesememeniz çok zorunuza gidiyor anlıyorum!

Neler yapmadınız ki!

27 Nisan e-muhtırası…

17/25 yargı kumpası…

MİT tırları oyunu…

Güneydoğu’da PKK fitnesi…

15 Temmuz darbe girişimi…

Tehditler…

Dayatmalar…

Ekonomik darbe girişimleri…

Son olarak “Ambargo.”



Yani her bir oyun “Made in ABD” damgalı ürününüz!

Ama bu millet liderinin arkasında durarak hepsini bertaraf etti!..

Bir zamanlar "Kahrolsun ABD... Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye" diye ortalığı inletenleri, bugün Tayyip Erdoğan'ı devirmeniz için "YAŞASIN ABD" diye haykırtmanıza rağmen yıkamadınız!



Ambargo kararınızın da arka planının “ SON TUZAK!” olduğunu cümle alem biliyor!

Engin Alan paşa dün twitter hesabından harika bir hatırlatma yapmış!..

"1975'de ne olmuştu?

Kıbrıs Barış Harekatı nedeniyle uyguladığınız(ABD) ambargo Türk Savunma Sanayinin temellerinin atılmasını sağladı.

Hiç kuşkum yok ki;

Bu seferki yaptırımlar bize kendi kendimizi yeterli kılma yolunda daha da büyük bir ivme ve güç kazandıracaktır.

Müttefik’e(!)teşekkürler!"

EvvelALLAH!..

Yine öyle olacak...

Oluyorda...

Ne yapsanız boş!..

İsrail’i…

Batı dünyası…

Ermenistan’ı…

Yunanistan’ı…

Topunuz birden...



İçimizdeki işbirlikçileriniz!

Siz bakmayın TBMM’de ortak bildiri imzalamasına…

CHP’si…

İYİ Parti’si…

Açıktan ABD'ye hizmet eden HDP...

Erbakan hocaya ihanet eden SP



ABD'ye göbekten bağlı çalışan Babacan’ı, Davutoğlu’su…

FETÖ’sü…

PKK’sı…

DHKP-C’si…

Hep birlikte yine başaramayacaksınız!...

Mr. Pompeo!..

Her oyununuza her kumpasınıza her operasyonuza karşın Recep Tayyip Erdoğan nasıl dimdik ayakta diye soruyorsunuzdur!

Aptal değil bu millet!..

Vatanını düşünenler ülke için neyin hayırlı olup olmadığını bilmek için siz düşmanlarının oklarını iyi takip ediyor!.

Ne diyor İmam Şafii hazretleri,

“Düşman okunu takip edin, o sizi Hak ehline götürür.”

Ne diyor Enfâl Suresi 30. Ayet!..



"Hani kâfirler seni tutuklamak veya öldürmek ya da (Mekke’den) çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak kuruyorlar. Allah da tuzak kuruyordu. Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır." (Enfâl-30)

Mr. Pompeo!..

İşte hala bunu anlayamadınız!..

Karşınızda bir hak ehli var!..

Alışın artık Tayyip Erdoğan gerçeğine!..

Her defasında ne diyor;

Güvendiğim sırtımı yasladığım güç bellidir.

ÖNCE ALLAH SONRA MİLLET...