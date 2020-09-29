ABD alev alev yanıyor! Yangınlar söndürülemiyor
Kaliforniya eyaletinde devam eden 20’nin üzerinde doğal yangına 28 Eylül tarihi itibari ile iki yeni yangın daha eklendi
Kaliforniya’nın genelinde yangınlara karşı kırmızı bayrak uyarısı aktif edilirken Ulusal Meteoroloji Servisi yaptığı açıklamada “Hava durumu yangın açısından Kuzey ve Güney Kaliforniya bölgelerinde endişe verici” dedi.
ABD Orman Servisi ise devam eden yangınların dokuz ulusal ormanı etkilediğini açıklayarak yangın tehlikesi ile birçok yere girişleri kapattı.
Napa Vadisi bölgesinde başlayan yangın bölgede yaşayan binlerce kişinin tahliyesine sebep olurken büyük bir hızla 44 kilometre alana yayıldı. Bölgede sayıları tespit edilememiş adette ev ve iş yerinin yanmasına sebep olan yangın ile ilgili olarak bilgi veren Sonoma Bölgesi yetkilileri yangında can kaybı yaşanmasından endişe ettiklerini açıkladı.
Sonoma Şerifi Mark Essick yaptığı açıklamada, “Unutmayın bu yangın başlayalı 24 saatten az oldu ve kendini gösterdi ki çok hızlı ilerliyor ve tahmin edilemez” dedi.