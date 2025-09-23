ABB'ye soruşturma başlatıldı! Melih Gökçek'in saatler öncesi paylaşımı olay oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarının "kamu zararına sebebiyet verdiği" iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturmada 13 şüpheli gözaltına alındı.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Melih Gökçek'in, ABB'ye yönelik saatler öncesinden yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Melih Gökçek, dün gece X hesabından yaptığı paylaşımda "Hazır mısın Ankara? Hazır mısın Türkiye? Ankara'da milyarlık vurgun patlıyor" ifadelerini kullandı.

Gökcek, soruşturma sonrası sabah saatlerinde yaptığı paylaşımda ise "MANSUR; "Sanki büyük bir israf var gibi ortalığı yaygaraya veriyorsunuz."DEMİŞTİ… DEMEK Kİ İSRAF ÖTESİYMİŞ…" ifadelerini kullandı.

CHP'den ABB'ye düzenlenen operasyona tepki

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, ABB'ye yönelik soruşturmaya tepki gösterdi. Tanal şunları kaydetti:

📌"Soruşturma gizliliği ayaklar altında"

📌"Unutulmasın yargı iktidarın sopası değil milletin adalet umududur. Gizliliğin çiğnendiği siyasete servis edilen bir dosyanın tek adı vardır siyasi operasyondur"

"ONA SORUŞTURMA YOK"



CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, SÖZCÜ TV yayınında yaptığı açıklamada "Melih Gökçek'in tüm yolsuzlukları ortaya konmuşken tek bir gözaltı yok. Eğer biraz utanmanız varsa Melih Gökçek'i bir dakika oturtmazsınız. Gece 12'den sonra herkese hakaret etmeye başlıyor Melih Gökçek. Ona soruşturma yok ama hesabı verilen 32 konsere var. Sanatçıların aldığı ücret belli ama soruşturma var. Toplum da kabullenmiyor bunları zaten. " ifadelerini kullandı.