HABER /  POLİTİKA

ABB'ye soruşturma başlatıldı! Melih Gökçek'in saatler öncesi paylaşımı olay oldu

ABB'ye soruşturma başlatıldı! Melih Gökçek'in saatler öncesi paylaşımı olay oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesine (ABB) konser soruşturması başlatıldı. Sabah saatlerinde 13 şüpheli gözaltına alındı.Eski Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Melih Gökçek'in saatler öncesi yaptığı paylaşım dikkat çekti. Gökçek paylaşımında "Ankara'da milyarlık vurgun patlıyor" ifadelerini kullandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarının "kamu zararına sebebiyet verdiği" iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturmada 13 şüpheli gözaltına alındı.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Melih Gökçek'in,  ABB'ye yönelik  saatler öncesinden yaptığı paylaşım dikkat çekti.

"Hazır mısın Ankara? Hazır mısın Türkiye?"

Melih Gökçek, dün gece X hesabından yaptığı paylaşımda "Hazır mısın Ankara? Hazır mısın Türkiye? Ankara'da milyarlık vurgun patlıyor" ifadelerini kullandı. 

ABB'ye soruşturma başlatıldı! Melih Gökçek'in saatler öncesi paylaşımı olay oldu - Resim: 0

Gökcek, soruşturma sonrası sabah saatlerinde  yaptığı paylaşımda ise "MANSUR; "Sanki büyük bir israf var gibi ortalığı yaygaraya veriyorsunuz."DEMİŞTİ… DEMEK Kİ İSRAF ÖTESİYMİŞ…" ifadelerini kullandı.

ABB'ye soruşturma başlatıldı! Melih Gökçek'in saatler öncesi paylaşımı olay oldu - Resim: 1

CHP'den ABB'ye düzenlenen operasyona tepki

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, ABB'ye yönelik soruşturmaya tepki gösterdi. Tanal şunları kaydetti:

📌"Soruşturma gizliliği ayaklar altında"

📌"Unutulmasın yargı iktidarın sopası değil milletin adalet umududur. Gizliliğin çiğnendiği siyasete servis edilen bir dosyanın tek adı vardır siyasi operasyondur"

"ONA SORUŞTURMA YOK"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, SÖZCÜ TV yayınında yaptığı açıklamada "Melih Gökçek'in tüm yolsuzlukları ortaya konmuşken tek bir gözaltı yok. Eğer biraz utanmanız varsa Melih Gökçek'i bir dakika oturtmazsınız. Gece 12'den sonra herkese hakaret etmeye başlıyor Melih Gökçek. Ona soruşturma yok ama hesabı verilen 32 konsere var. Sanatçıların aldığı ücret belli ama soruşturma var. Toplum da kabullenmiyor bunları zaten. " ifadelerini kullandı.

