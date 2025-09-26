ABB'ye konser soruşturması: 9 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik "konser" soruşturmasında gözaltına alınan 14 kişiden 5’ini adli kontrol talebiyle, 9 kişiyi ise tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk etti.

Abone ol

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde yönelik konser soruşturmasında yeni gelişme. 3 gün gözaltında kalan 14 kişi bugün adliyeye sevk edildi.

Adliyeye getirilen 14 kişinin savcılık sorgularına başlandı.

Şu ana kadar 3 kişi ifade verirken, savcılık sorgusu tamamlandı. İfade işlemleri sırasında gözaltına alınanların yakınları da adliyedeydi.

9 ŞÜPHELİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Gözaltına alınan 14 şüpheliden 5’i savcılık sorgularının ardından adli kontrol tedbiriyle sulh ceza mahkemesine sevk edilirken, 9 şüpheli ise tutuklama talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk edildi.

NE OLMUŞTU

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlere yönelik yapılan harcamaların kamu zararına sebebiyet verdiği iddialarına ilişkin Cumhuriyet Başkanlığınca yürütülen soruşturma kapsamında; 13 kişi gözaltına alınmıştı.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi, bilirkişi raporlarına göre 32 adet konser hizmet alımında idarenin 154 milyon 453 bin 221 lira 60 kuruş zarara uğratıldığı tespit edildi.

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 69 milyon TL'lik Ebru Gündeş, 71 milyon TL'lik Mor ve Ötesi ve 80 milyon TL'ye Candan Erçetin konseri düzenlemesi, tepkilerin odağına yerleşmişti.