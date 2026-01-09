ABB konser davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konser harcamalarına ilişkin 5'i tutuklu 14 sanığın yargılandığı davada tutuklu tüm sanıkların tahliyesine karar verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) 2021–2024 yılları arasında gerçekleştirdiği konser organizasyonlarına ilişkin harcamalarda usulsüzlük yapıldığı iddialarıyla açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, 5’i tutuklu 14 sanığın yargılandığı dosyada tüm sanıkların tahliyesine karar verildi.

Duruşmaya, tutuklu sanıklar eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hacı Ali Bozkurt, eski ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili Haluk Erdemir, eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkan Vekili Hüseyin Zehir, Festiva ve Enfest Organizasyon Şirketi ortağı Selahattin Çelikkaya ile Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon Şirketi sahibi Onur Evren katıldı. Tutuksuz sanıklar ABB çalışanları Celal Akbaş, Alp Aykut Çıngır, Kurtuluş Bakır, Eren Demir, Levent Erdoğan ile Universe Prodüksiyon Şirketi sahibi Sıla Evren, Festiva ve Enfest Organizasyon Şirketi ortağı Kaan Alp, Craft Sanat Organizasyon Şirketi sahibi Üstün Alpay ve Gurudan Turizm Danışmanlık Organizasyon Reklam Sanayi Ticaret A.Ş. yetkilisi Arda Akman ile sanık avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Tutuklu sanıklardan Festiva ve Enfest Organizasyon Şirketi ortağı Selahattin Çelikkaya, savunmasında, bilirkişilerin yetersiz olduğunu iddia ederek, "Bu yüzden 19 konserin fahiş fiyatlarla yapıldığı tespit edilmiş. Ancak bunu kabul etmiyorum. Bu konserleri açıklayacağım ancak konuşmalarımın siyasi bir yere çekilmesini istemiyorum. Herkesle iş yapan birisiyim” dedi.

Üniversitede okurken üniversite festivali yapmaya başladığını belirten Çelikkaya, Kenan Doğulu, Athena, Mor ve Ötesi gibi isimlerle 20 yıldır birlikte çalıştığını söyledi

Çelikkaya, şu ifadeleri kullandı:

"2000’li yıllarda Kenan Doğulu’nun ön grubu olarak çıkarttığımız Grup 84 sonrasında bana menajerlik teklif etti ve o yıl ilk defa internette müziği kullandık, yükledik şarkıyı ve büyük bir etki uyandırdı. O yıl Altın Kelebek ödülü kazandık grupla. Hem iyi bir menajerlik kariyerim hem de organizasyon konusunda uzmanlığım oldu ve bu alanda tanınan bir isim oldum. 20 yıllık ticaret hayatım bir ses teknikeri ve sekreter tarafından sorgulanır hale geldi"

'İŞ YAPTIĞIMIZ HİÇBİR SANATÇI BU OTELDE KALMAZ'

Hep proje ürettiğini, böyle iş aldığını, kimsenin kendisine iş vermediğini söyleyen Çelikkaya, "Hacı Ali Bozkurt, Cumhuriyet’in 100. yılı için yaptığım 136 projenin tamamını reddetti ‘bütçemiz yok’ diyerek. Oysa o dönem belediyeler milyonlarca liralar döküyordu 100. yıl için. Ama Ali Bey, belediyenin bütçesi olmadığı için tekliflerimizi reddetti. Menfaat sağlamak istenilse bu projeler kabul edilmez miydi?" diye sordu.

Bilirkişi raporunda, getirilen sanatçıların konaklama bedeli için "günlüğü 4 bin liralık otelde sanatçılar kalabilir" tespitinin yapıldığını aktaran sanık Selahattin Çelikkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim iş yaptığımız hiçbir sanatçı bu otelde kalmaz. Menajerleri belirliyor kalacakları otelleri ve günlük bu otellerin fiyatları 3 bin- 4 bin dolar. Sanatçı maliyeti için 500 bin lira yazmış bilirkişi. Oysa sadece odasının maliyeti bu kadar zaten. Benim belediyelerden hiçbir tanıdığım yoktu, bir çaycı bile tanımam"

Çelikkaya, etkin pişmanlıktan yararlanarak konserlerde kamu zararı oluştuğu iddiasını ortaya atan Osman Cem Taşbaş ve Fulya Koçak’ı eleştirdi, "Kendi yaşamlarını ve kariyerlerini birilerinin tanıdıklarıyla, eşinin CHP ilçe başkanı olmasıyla vesaire yapan kişiler bizim emeğimizle, alın terimizle yaptığımız işleri anlayamazlar" dedi.

"İKİ KİŞİNİN İFTİRASIYLA, BEŞ TANE İŞ BİLMEZ BİLİRKİŞİNİN İŞİYLE HAPİSLERDE ÇÜRÜYEBİLİRDİK"

Çelikkaya, bazı durumlarda, sanatçının aldığı ücrete orkestranın da dahil olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bilirkişi stopajı hesaba katmıyor, sadece sanatçının kaşe bedelini, sahne kurulum ve konser hizmet bedelini koymuşlar. Konaklama ücreti hizmet bedelinde o da 4 bin lira. Oda sayılarını eksik hesaplamış, oda ayrımlarını king, king suit gibi yapmamış. Pazarlık yapmamış ya Ali Başkan onu diyorlar ya hani, sanatçı iki gün otelde kalır Ali Başkan, 'ben bir gününü kabul etmiyorum' diye silerdi ve bizim karımızdan giderdi. Bu ücretlerde 25-30 bin euro. Allahtan telefonlarımıza el konulmuş da bunlar ortaya çıkıyor, yoksa iki kişinin iftirasıyla, beş tane iş bilmez bilirkişinin işiyle hapislerde çürüyebilirdik. Uçak fiyatını 2022 yılına göre daha düşük hesaplamış bilirkişi, böyle bir şey mümkün mü? Şu an nerede yüzde eksi 25-30 enflasyon var. Hesap uzmanları raporda 4 basamaklı iki sayıyı toplayamamış. Böyle hatalar var raporda.