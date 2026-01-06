ABB konser davasında ilk duruşma başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 32 farklı konser organizasyonunda "usulsüzlük" yapıldığı ve kamunun zarara uğratıldığı iddiasıyla açılan davada yargılama süreci başlıyor. 154 milyon lirayı aşan kamu zararı iddiasının odağındaki sanıklar için 31 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği hizmet alımları, yargı koridorlarına taşındı. Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek olan dava, belediyenin geçmiş dönemdeki konser harcamalarına yönelik hazırlanan kapsamlı iddianame ile start alıyor. Dosyada, aralarında eski üst düzey bürokratların ve şirket yetkililerinin de bulunduğu çok sayıda isim "sanık" sıfatıyla hakim karşısına çıkıyor.

154 MİLYON LİRALIK KAMU ZARARI İDDİASI

Cumhuriyet savcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin temelini, 32 ayrı konser organizasyonunda piyasa rayiçlerinin üzerinde ödemeler yapıldığı ve usulsüzlükler neticesinde 154 milyon 453 bin 221 TL tutarında bir kamu zararının oluştuğu tezi oluşturuyor. Müfettiş raporlarına dayandırılan dosyada, hizmet alım süreçlerinin mevzuata aykırı işletildiği iddia ediliyor.

SANIKLAR VE İSTENEN CEZALAR

İddianamede sanıklar iki ana gruba ayrılırken, suçlamaların odağında "zincirleme şekilde nitelikli zimmet" fiili yer alıyor:

ABB eski Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hacı Ali Bozkurt ile Haluk Erdemir, Hüseyin Zehir, Celal Akbaş ve şirket yöneticileri Onur Evren, Selahattin Çelikkaya, Kaan Alp ve Sıla Evren hakkında 31 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Alp Aykut Çıngır, Kurtuluş Bakır, Arda Akman, Eren Demir, Levent Erdoğan ve Üstün Alpay hakkında ise "nitelikli zimmet" suçlamasıyla 18’er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

DAVA SÜRECİ NEYİ HEDEFLİYOR?

İlk duruşmada sanıkların kimlik tespitleri yapılarak savunmalarına geçilmesi bekleniyor. Mahkeme heyeti; ihale dosyalarını, ödeme emirlerini ve organizasyonların gerçek maliyetlerini inceleyerek zimmet suçunun unsurlarının oluşup oluşmadığına karar verecek.