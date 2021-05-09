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'Abartmayın' deyip anneler gününü kutladı! Celil Nalçakan Hande Ataizi Seda Sayan paylaştı

'Abartmayın' deyip anneler gününü kutladı! Celil Nalçakan Hande Ataizi Seda Sayan paylaştı

Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri, 'Anneler Günü'nü sosyal medya hesaplarından yayınladıkları anlamlı mesajlar ve fotoğraflarla kutladı

'Abartmayın' deyip anneler gününü kutladı! Celil Nalçakan Hande Ataizi Seda Sayan paylaştı

FAZIL SAY

'Anneler Günü' kutlu olsun. Sevgiyle anıyorum... Tüm anneleri kutluyoruz.

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'Abartmayın' deyip anneler gününü kutladı! Celil Nalçakan Hande Ataizi Seda Sayan paylaştı

MİTHAT CAN ÖZER

Anne sevgisi... 

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'Abartmayın' deyip anneler gününü kutladı! Celil Nalçakan Hande Ataizi Seda Sayan paylaştı

IŞIN KARACA

Ve benim güzel annem... Cesur annem... Öğrenmeye ve öğretmeye bayılan akıllı annem... Bugünler geçecek, ayrı ülkelerde olmayacağız. Sana kocaman kocaman sarılcaz... Bana öğrettiğin her değer için binlerce kez teşekkür ederim. İyi ki senin kızın olarak dünyaya geldim. 'Anneler Günü'n kutlu olsun. Çok özel bir kadınsın. Çok özel bir insansın. En iyi arkadaşım, sırdaşım, dert ortağım, canım annem. Seni çok seviyorum.

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'Abartmayın' deyip anneler gününü kutladı! Celil Nalçakan Hande Ataizi Seda Sayan paylaştı

DEMET ŞENER

Başta canım annem Naime Şener olmak üzere; doğurmuş, doğurmamış, yüreğinde annelik duygusunu taşıyan, vicdanlı, güçlü ve sevgi dolu tüm kadınların 'Anneler Günü kutlu olsun.

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