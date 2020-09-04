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AB Konseyi Başkanı Michel'den küstah 'Türkiye' sözleri: Havuç-sopa yaklaşımıyla ilgili karar alınacak

Türkiye'ye karşı havuç-sopa yaklaşımıyla ilgili karar alınacağını belirten AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Doğu Akdeniz'de gerilimi düşürmek için çok taraflı konferans düzenlenmesi önerisi yaptı.

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Avrupalı haber ajanslarına demeç veren AB Konseyi Başkanı Michel, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında askeri çatışmaya neden olacağından korkulan gerilimi düşürmek için çok taraflı konferans düzenlenmesi önerisini açıkladı.

Daha önce AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, birliğin Doğu Akdeniz krizine misilleme olarak Türkiye'ye karşı yeni yaptırımlar hazırladığını, bunların 24-25 Eylül'deki liderler zirvesinde ele alınabileceğini söylemişti.

Havuç-sopa yaklaşımıyla ilgili karar

Borrell'i yankılayan Michel, AB liderlerinin 24-25 Eylül'de toplandıklarında Türkiye'ye yönelik havuç-sopa yaklaşımıyla ilgili karara varacaklarını söyledi. Zirveye evsahipliği yapacak Michel, AB'nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın egemenliğine desteğini teyit edeceğini söyleyerek Türkiye ile ilgili şöyle devam etti:

Dış politika araçlarımızı, havuç-sopa yaklaşımımızı, ilişkiyi düzeltmek için hangi araçların kullanılacağını, saygı görmezsek hangi araçlarla tepki gösterileceğini belirleyeceğiz.

Yeni gümrük birliği konusunda ilerleme ve sığınmacı programı 

Ağustos sonunda Berlin'de düzenlenen gayriresmi AB toplantılarının ardından Reuters'e konuşan bir üst düzey AB diplomatı, "Ankara'nın ciddi şekilde diyaloğa girmesini sağlamak için sopa (yaptırım) kadar havuç da devrede olacak. Bu havuçlar yeni gümrük birliği konusunda ilerleme ve sığınmacı programı için daha fazla para olabilir" demişti.

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