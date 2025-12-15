BIST 11.441
DOLAR 42,70
EURO 50,23
ALTIN 5.966,90
HABER /  DÜNYA

AB Komisyonu'ndan dikkat çeken açıklama: Gazze'ye yardım damla damla değil, sel gibi akmalı

AB Komisyonu'ndan dikkat çeken açıklama: Gazze'ye yardım damla damla değil, sel gibi akmalı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, Gazze'ye insani yardım girişlerinin hala engellerle karşılaştığına değinerek, "Gazze'ye yardım damla damla değil, sel gibi akmalı." dedi.

Abone ol

Lahbib, Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında basına açıklamalarda bulundu.

Ateşkese rağmen hala her gün Filistinlilerin öldürüldüğünün altını çizen Lahbib, 2 hafta önce Mısır'a gittiğini, Gazze'ye geçişine izin verilmediğini anımsattı.

Lahbib, Refah Sınır Kapısı'nda yüzlerce yardım kamyonunun bekletildiğine dikkati çekerek, yardım çalışanlarının çok fazla idari engelle karşılaştığını vurguladı.

Gazze'de özellikle kış aylarında ihtiyaçların çok büyük olduğunu belirten Lahbib, "Gazze'ye yardım damla damla değil, sel gibi akmalı." ifadesini kullandı.

Suriye'ye insani yardımlar da görüşülecek

Lahbib, toplantı kapsamında aynı zamanda Suriye'ye yönelik insani yardımların da ele alınacağını bildirdi.

Suriye'de hala 16 milyon insanın yardıma ihtiyaç duyduğunu belirten Lahbib, Suriye'ye kalkınmayla beraber insani yardım konusunda daha fazla nasıl katkıda bulunabileceklerini görüşeceklerini aktardı.

ÖNCEKİ HABERLER
CIA'nın Hindistan'daki gizli operasyonda gerçek ortaya çıktı meğer 60 yıl önce
CIA'nın Hindistan'daki gizli operasyonda gerçek ortaya çıktı meğer 60 yıl önce
Dev giyim markası iflasın eşiğinde! Tasfiye satışları başladı, yüzde 50 indirim var
Dev giyim markası iflasın eşiğinde! Tasfiye satışları başladı, yüzde 50 indirim var
Vodafone FLEX'ten yeni yıla özel kampanya
Vodafone FLEX'ten yeni yıla özel kampanya
Hatay'da panik yaratan deprem! AFAD son depremi duyurdu
Hatay'da panik yaratan deprem! AFAD son depremi duyurdu
DEM Parti İmralı heyeti, yarın Davutoğlu ile görüşecek
DEM Parti İmralı heyeti, yarın Davutoğlu ile görüşecek
Kuveyt Türk ve T-Soft'tan e-ticaret ile e-ihracata yönelik dijital dönüşüm işbirliği
Kuveyt Türk ve T-Soft'tan e-ticaret ile e-ihracata yönelik dijital dönüşüm işbirliği
Süper Lig'de deprem! Burak Yılmaz istifa ettiğini açkladı
Süper Lig'de deprem! Burak Yılmaz istifa ettiğini açkladı
DEM Parti'den tartışılan rapora yönelik eleştirilere yanıt: Silahların susması başlangıç
DEM Parti'den tartışılan rapora yönelik eleştirilere yanıt: Silahların susması başlangıç
Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin etiketlerini silip yeniden satışa sundu
Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin etiketlerini silip yeniden satışa sundu
DTİK Hollanda-Den Bosch buluşması gerçekleşti
DTİK Hollanda-Den Bosch buluşması gerçekleşti
'Sürpriz yaşanabilir' Orhan Şen tarih verdi! İstanbul'a kar yağışı geliyor
'Sürpriz yaşanabilir' Orhan Şen tarih verdi! İstanbul'a kar yağışı geliyor
DEM Parti İmralı heyeti ile CHP görüşmesi ertelendi
DEM Parti İmralı heyeti ile CHP görüşmesi ertelendi