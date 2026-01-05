AB Komisyonu: Venezuela'yı Venezuelalılar yönetmeli

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başsözcüsü Paula Pinho, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'yı ABD'nin yöneteceğine dair açıklamasına tepki göstererek, ülkeyi Venezuellalıların yönetmesi gerektiğini söyledi.

Pinho, Brüksel'deki günlük basın toplantısında, gazetecilerin ABD'nin Venezuala'ya askeri müdahalesi hakkındaki sorularını yanıtladı.

ABD'nin askeri müdahaleyle alıkoyduğu Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun AB tarafından meşru lider olarak tanınmadığını anımsatan Pinho, Washington'un Venezuela'ya askeri müdahalesinin "Venezula halkı önderliğindeki demokratik geçiş için fırsat sunduğunu" ifade etti.

Pinho, Trump'ın Venezuela'yı ABD'nin yöneteceği açıklamasına tepki göstererek, ülkeyi Venezuelalıların yönetmesi gerektiğini kaydetti.

AB'nin, Washington'un Venezuela'daki eylemlerini nasıl tanımladığı sorusunu yanıtlayan Pinho, "Bunu nasıl adlandıracağımız konusunda henüz gerçekten bir tartışma yapmadık. Bunun meselede en önemli nokta olduğunu düşünmüyorum. Söylediğim gibi, bu olaylar Venezuela'da demokratik bir geçiş için ve Venezuela halkı önderliğinde bir geçiş için fırsat yaratıyor." diye konuştu.

Gelecek adımların Venezeulalı muhalif liderleri "içermesi gerekiyor"

AB Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper de ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinin uluslararası hukuka aykırı olup olmadığı sorusu üzerine, hukuki açıdan sonuçları incelemek ve değerlendirmek için henüz çok erken olduğunu söyledi.

Hipper, AB için Venezuela'da meşru hükümetin kim olduğu sorusu üzerine ise Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado ve 2024 seçimlerinde Maduro'ya karşı yarışan muhalif Edmundo Gonzalez'e değinerek, ülkedeki gelecek adımların bu iki ismi "içermesi gerektiğini" dile getirdi.

AB'nin Venezuela'da geçici Devlet Başkanı olarak görevlendirilen Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez ile beraber çalışıp çalışmayacağı sorusunu da cevaplayan Hipper, "Kimin meşruiyetine saygı duyduğumuz konusunda görüşümüzü açıkça belirttik ve bu da demokratik olarak seçilmiş olanların meşruiyetidir." diye konuştu.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

Trump, Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ), Maduro'nun alıkonulmasının ardından Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in ülkenin geçici Devlet Başkanı olarak görevi üstlenmesine karar vermişti.

Trump, Venezuela'da kontrolün kendilerinde olduğunu savunarak, "Ülkedeki her şeyi biz yöneteceğiz ve ülkeyi düzelteceğiz. Daha sonra seçimler doğru zamanda yapılacaktır." demişti.