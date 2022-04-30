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'Aaa bu konuyu da hep sizinle konuşmak istiyordum' diyen Cem Yılmaz'dan Ahu Yağtu yanıtı

'Aaa bu konuyu da hep sizinle konuşmak istiyordum' diyen Cem Yılmaz'dan Ahu Yağtu yanıtı

Erşan Kuneri filmiyle ekranlara dönecek olan Cem Yılmaz, Ahu Yağtu sorularına yanıt verdi.

'Aaa bu konuyu da hep sizinle konuşmak istiyordum' diyen Cem Yılmaz'dan Ahu Yağtu yanıtı

Komedyen Cem Yılmaz (49) ve oyuncu Zafer Algöz (60), önceki akşam Etiler'deki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Yılmaz, kendilerini görüntüleyen muhabirlerle sohbet etti.

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'Aaa bu konuyu da hep sizinle konuşmak istiyordum' diyen Cem Yılmaz'dan Ahu Yağtu yanıtı

Bir hayli keyifli olduğu görülen Cem Yılmaz, "Program sonrası Zafer ağabey ile birlikte çorbacıya geldik." ifadelerini kullandı.

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'Aaa bu konuyu da hep sizinle konuşmak istiyordum' diyen Cem Yılmaz'dan Ahu Yağtu yanıtı

Yaz tatili planı yapmadığını ifade eden Yılmaz'a muhabirler, "Ahu Hanım ile olan nafaka davanız için neler söylemek istersiniz?" sorusunu da yöneltti.

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'Aaa bu konuyu da hep sizinle konuşmak istiyordum' diyen Cem Yılmaz'dan Ahu Yağtu yanıtı

Ünlü komedyen, "Aaa bu konuyu da hep sizinle konuşmak istiyordum zaten!" diyerek, güldü. Cem Yılmaz, ardından aracına binerek, hızla oradan ayrıldı.

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