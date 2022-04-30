'Aaa bu konuyu da hep sizinle konuşmak istiyordum' diyen Cem Yılmaz'dan Ahu Yağtu yanıtı
Erşan Kuneri filmiyle ekranlara dönecek olan Cem Yılmaz, Ahu Yağtu sorularına yanıt verdi.
Komedyen Cem Yılmaz (49) ve oyuncu Zafer Algöz (60), önceki akşam Etiler'deki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Yılmaz, kendilerini görüntüleyen muhabirlerle sohbet etti.
Bir hayli keyifli olduğu görülen Cem Yılmaz, "Program sonrası Zafer ağabey ile birlikte çorbacıya geldik." ifadelerini kullandı.
Yaz tatili planı yapmadığını ifade eden Yılmaz'a muhabirler, "Ahu Hanım ile olan nafaka davanız için neler söylemek istersiniz?" sorusunu da yöneltti.
Ünlü komedyen, "Aaa bu konuyu da hep sizinle konuşmak istiyordum zaten!" diyerek, güldü. Cem Yılmaz, ardından aracına binerek, hızla oradan ayrıldı.