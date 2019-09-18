A101 aldın aldın kataloğu televizyon, cep telefonu var! 19 Eylül A101 kataloğu

A101 Aldın Aldın indirim kataloğunda 19 Eylül 2019 perşembe günü satışta olan ürünlerin listesi ve fiyatları yer alıyor. Bu haftanın indirimleri arasında en dikkat çeken televizyon oldu. Toshiba televizyon A101 aldın aldın gününde 2.499 liraya satılıyor. Honor marka cep telefonu ve 849 liralık uydu alıcılı led ekran da dikkat çeken elektronik ürünler arasında yer alıyor.