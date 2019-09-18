A101 aldın aldın kataloğu televizyon, cep telefonu var! 19 Eylül A101 kataloğu
A101 marketlerinin 19 Eylül Aldın Aldın kampanyalı ürünler kataloğu yayınlandı. A101 perşembe indiriminde bu hafta televizyon, cep telefonu, yazıcı bulunuyor. İşte A101 Aldın Aldın indirimler kataloğu:
A101 Aldın Aldın indirim kataloğunda 19 Eylül 2019 perşembe günü satışta olan ürünlerin listesi ve fiyatları yer alıyor. Bu haftanın indirimleri arasında en dikkat çeken televizyon oldu. Toshiba televizyon A101 aldın aldın gününde 2.499 liraya satılıyor. Honor marka cep telefonu ve 849 liralık uydu alıcılı led ekran da dikkat çeken elektronik ürünler arasında yer alıyor.
A101 Aldın Aldın indirimli ürünler kataloğunda bu hafta Fantom elektrikli süpürge 289 TL'den, Arzum marka epilasyon aleti 79.95'ten, A4 Tech kablosuz mouse klavye set 65 TL'den, Desenli sıvı sabunluk 4,95 TL fiyatı ile satışa çıkarılıyor. Broşürde kanatlı kurutmalık 39,95 TL, ütü masası 59,95 TL, 10’lu silikon mandal 4,95 TL fiyatı ile yer alıyor.
İşte A101 Aldın Aldın kataloğu 19 Eylül 2019 perşembe günü indirimde olan ürünler listesi: