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A Spor'da Setenay Cankat ile Göktuğhan Argın arasındaki tartışma sosyal medyayı salladı

A Spor'da '8 dakika' isimli programı sunan Setenay Cankat, konuk Göktuğhan Argın ile tartıştı. Argın, yaşanan bu tartışmanın ardından programı terk etti.

A Spor'da '8 dakika' isimli programı sunan Setenay Cankat ile konuk Göktuğhan Argın arasında canlı yayında çıkan tartışma sonrası sosyal medya çalkalandı.

Programın sunucusu Setenay Cankat, Göktuğhan Argın'a, "Programı terk edebilirsiniz" dedi. Bunun üzerine Göktuğhan Argın da canlı yayını terk etti.

Argın, programda Fenerbahçe - Galatasaray maçının tartışıldığı anlarda kendisine saygısızlık edildiğini ve Cankat'ın buna izin verdiğini iddia ederek 'soru-cevap' etkinliğine katılmayacağını açıkladı.

Cankat'ın, "Gazeteciliği senden öğrenecek değilim, sen bana işimi öğretemezsin" demesi üzerine stüdyoda tansiyon yükseldi.

Taner Karaman ile de tartışmıştı

Yakın zaman önce başlayan '8 dakika' isimli programda Göktuğhan Argın, daha önce de diğer konuk Taner Karaman ile tartışmıştı.

Fenerbahçe - Başakşehir maçı üzerine yaşanan tartışma sonrası sosyal medya günlerce bu gerilimi konuşmuştu.

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