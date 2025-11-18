BIST 10.729
A Milli Takımımız deplasmanda İspanya'yla 2-2 berabere kaldı

A Milli Takımımız deplasmanda İspanya'yla 2-2 berabere kaldı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 6. ve son maçında A Milli Takımımız deplasmanda İspanya'yla 2-2 berabere kaldı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son hafta maçında A Milli Takımımız deplasmanda İspanya'yla karşı karşıya geldi. La Cartuja Stadı'nda oynanan karşılaşma 2-2 berabere sona erdi. 

Mücadelede İspanya'nın gollerini 4. dakikada Dani Olmo ile 62. dakikada Mikel Oyarzabal kaydetti. Milli Takım'ın gollerini 42. dakikada Deniz Gül ve 55. dakikada Salih Özcan attı. 

Dünya Kupası bileti için play-off

Bu sonucun ardından puanını 16'ya çıkaran İspanya grup lideri olarak Dünya Kupası'na direkt katılım hakkı elde etti. Topladığı 13 puanla grubunu ikinci sırada bitiren A Milli Takım ise Dünya Kupası bileti için play-off oynayacak.

