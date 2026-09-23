A Milli Takım'da Orkun Kökçü gelişmesi! TFF duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu, ayak parmağındaki ağrıları devam eden Orkun Kökçü'nün bugün de antrenmana çıkamadığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Kocaeli'de Fransa ile karşılaşacak A Millî Takımımız, hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basına kapalı olarak yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenman, geçtiğimiz ay geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden TFF Stadyum Güvenlik Birim Sorumlusu Ebubekir Uçar'ın adı verilen spor salonunda başladı. Daha sonra, Türk Hava Yolları Antrenman Sahası'na gelen oyuncular, burada da pas ve taktik çalışmalar yaptı. Son bölümde ise taktik oyun oynandı. Antrenmanın başında aday kadroya ilk kez davet edilen futbolcular göreve yeni başlayan antrenörler için A Millî Takım'a özgü neşeli bir kutlama gerçekleştirildi.

Dün yapılan antrenmana seyahat programı nedeniyle katılamayan Demir Ege Tıknaz ile hafif sakatlıkları bulunan Deniz Gül, Muhammed Şengezer Yunus Akgün, bugünkü çalışmada ise takımdaki yerlerini aldı. Ayak parmağındaki ağrıları devam eden Orkun Kökçü, bugün de antrenmana çıkamadı.

A Millî Takım'ın bugünkü antrenmanını TFF Başkan Vekilleri Mecnun Otyakmaz ve Fuat Göktaş ile TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel de izledi.

A Millî Takımımız, yarın saat 17.00'de basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla Fransa maçının hazırlıklarını sürdürecek. Ay-Yıldızlılar, UEFA Uluslar Ligi'nde 25 Eylül'deki Fransa maçının ardından 28 Eylül'de Bursa'da İtalya'yı ağırlayacak. A Millîler, 2 Ekim'de Belçika, 5 Ekim'de ise İtalya ile deplasmanda karşılaşacak."