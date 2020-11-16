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A Milli Takım'da Macaristan maçı öncesi 4 eksik! TFF açıkladı

Demirören Haber Ajansı

Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan'la kozlarını paylaşacak A Milli Takım'da 4 futbolcumuzun yer almayacağını açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada; "UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki son maçında 18 Kasım'da deplasmanda Macaristan'la karşılaşacak olan A Millî Takımımızın 23 kişilik maç kadrosunda, Zeki, Cengiz, Enes ve Çağlar yer almayacaklar" denildi.

Ay-yıldızlılarda Cengiz Ünder'in kart cezası; Zeki Çelik, Enes Ünal ve Çağlar Söyüncü'nün ise sakatlıkları bulunuyor.

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