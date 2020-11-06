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A Milli Takım'a koronavirüs şoku! Umut Meraş aday kadroda yok

A Milli Takım'a kötü haber Umut Meraş'tan geldi. Koronavirüse yakalanan başarılı bek oyuncusunun ikinci Covid-19 testi de pozitif çıktı.

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Ay Yıldızlı ekibin sol beki Umut Meraş’ın Covid-19 testi 2.kez pozitif çıktı. Bir haftadır Fransa’daki evinde karantina sürecinde olan Umut’un bugün yapılan ikinci testi de pozitif çıktı.

Le Havre kulübünde oynayan Umut Meraş, A Milli Takım aday kadrosuna katılamayacak ve karantina süreci devam edecek Meraş, Rusya ve Hırvatistan maçlarında forma giyemeyecek.

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