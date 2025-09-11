A Milli Takım için yapay zekadan şaşırtan tahmin! Türkiye bakın kaçıncı sırada yer alıyor

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde grupta 3. sırada bulunan Türkiye için yapay zekadan dikkat çeken bir tahmin geldi. Football Meets Data, ay-yıldızlıların play-off şansını yüzde 88 olarak açıkladı. Türkiye, bu olasılıkta en güçlü 8. takım konumunda.