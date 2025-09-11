A Milli Takım için yapay zekadan şaşırtan tahmin! Türkiye bakın kaçıncı sırada yer alıyor
2026 Dünya Kupası Elemeleri sürerken yapay zekadan ilginç bir tahmin geldi. Türkiye'nin sıralaması ise oldukça ilginç karşılandı. Şuanda 3. sırada olan Türkiye için yapay zeka tahmini oldukça şaşırtıcı. 1. sırada ise bakın hangi ülke var...
2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde grupta 3. sırada bulunan Türkiye için yapay zekadan dikkat çeken bir tahmin geldi. Football Meets Data, ay-yıldızlıların play-off şansını yüzde 88 olarak açıkladı. Türkiye, bu olasılıkta en güçlü 8. takım konumunda.
İSPANYA MAÇI SONRASI TABLO
A Milli Takım, E Grubu'ndaki ilk maçta Gürcistan'ı 3-2 mağlup etmiş, ikinci maçta ise Konya'da İspanya'ya 6-0 yenilmişti. Bu sonuçların ardından Türkiye, averajla 3. sırada yer aldı.
YAPAY ZEKA TAHMİNİ
Football Meets Data tarafından yapılan yapay zeka simülasyonuna göre, Türkiye'nin grubu 2. sırada bitirerek play-off turuna kalma ihtimali %88 olarak belirlendi.