A Milli Takım-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup ilk maçında Fransa ile karşı karşıya gelecek. Türkiye-Fransa mücadelesinin tarihi, saati ve oynanacağı stat belli olurken, Vincenzo Montella yönetimindeki milli takım hazırlıklarını sürdürüyor. Futbolseverler maçın yayın bilgilerini ve milli takımın son durumunu merak ediyor. İşte detaylar.
Futbolseverler "Türkiye-Fransa maçı ne zaman?", "A Milli Takım maçı saat kaçta?", "Milli maç hangi kanalda yayınlanacak?", "Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi fikstürü nasıl?" sorularına yanıt arıyor. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki ilk sınavında güçlü rakibi Fransa karşısına çıkacak.
TÜRKİYE-FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Takım ile Fransa arasındaki UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup karşılaşması 25 Eylül 2026 Cuma günü oynanacak.
Kocaeli Stadyumu'nda yapılacak mücadele saat 21.45'te başlayacak. Ay-yıldızlı ekip, turnuvadaki ilk maçında taraftarı önünde avantajlı bir sonuç almak için sahaya çıkacak.
TÜRKİYE-FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye-Fransa karşılaşmasının yayın bilgileri belli oldu. Kritik mücadele atv ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Milli takımın UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde oynayacağı karşılaşmalar futbolseverler tarafından yakından takip edilecek.
A MİLLİ TAKIM'IN UEFA ULUSLAR LİGİ FİKSTÜRÜ
Türkiye'nin grup maçları:
Türkiye - Fransa
Türkiye - İtalya
Belçika - Türkiye
İtalya - Türkiye
Türkiye - Belçika
MİLLİ TAKIMDA HAZIRLIKLAR NASIL GİDİYOR?
A Milli Takım, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde Fransa maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Milli oyuncular Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanlarla karşılaşmaya hazırlanıyor.
Montella'nın belirlediği aday kadroda deneyimli isimlerin yanı sıra genç oyuncular da yer alıyor. Milli takım kampında taktik çalışmalar ve maç planı üzerine yoğunlaşılıyor.
TÜRKİYE'NİN FRANSA MAÇI ÖNCESİ SAKATLIK DURUMU
Sakat oyuncularla ilgili son durum:
Orkun Kökçü'nün yaşadığı sakatlık nedeniyle durumu takip edilirken, bazı oyuncuların da sağlık kontrolleri sonrası antrenman programları değerlendiriliyor.
Teknik heyet, Fransa karşılaşması öncesinde futbolcuların fiziksel durumlarını yakından takip ediyor.
FRANSA MAÇI NEDEN ÖNEMLİ?
A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile mücadele edecek. Fransa karşılaşması, Türkiye'nin üst düzey rakipler karşısındaki performansını göstermesi açısından önem taşıyor.
Milli takım, grup aşamasında başarılı sonuçlar alarak turnuvadaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.