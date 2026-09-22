A Milli Takım-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda? A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup ilk maçında Fransa ile karşı karşıya gelecek. Türkiye-Fransa mücadelesinin tarihi, saati ve oynanacağı stat belli olurken, Vincenzo Montella yönetimindeki milli takım hazırlıklarını sürdürüyor. Futbolseverler maçın yayın bilgilerini ve milli takımın son durumunu merak ediyor. İşte detaylar.