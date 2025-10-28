BIST 10.871
A Milli Kadın Futbol Takımı Kosova’yı farklı geçti

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi play-out rövanş maçında Kosova’yı 3-0 mağlup etti.

Milli Takımımıza galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Melike Pekel, 29. dakikada Kader Hançar ile 78. dakikada Busem Şeker kaydetti. 

Eşleşmenin ilk maçında Kosova'yı 4-0 yenen milli takım, bu karşılaşmada da rakibini 3-0 yenerek UEFA Uluslar B Ligi'nde devam etti.

Öte yandan, maçın Polonyalı orta hakemi Michalina Diakow'un seromoni esnasında baygınlık geçirmesi nedeniyle maç yaklaşık 20 dakika gecikmeli olarak başladı.

Diakow'un maça devam edememesi üzerine 4. hakem Miriama Bockova karşılaşmayı yönetti. Diakow ise 4. hakem olarak görev yaptı.

