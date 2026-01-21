A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın rakibi Romanya oldu

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 2. turunda Romanya ile eşleşti.

Abone ol

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 2. turunda Romanya ile eşleşti. Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, Kıbrıs Rum Kesimi'ni iki maçta da yenerek 2. ön eleme turuna yükselen milli takımın rakibi, 2026 Avrupa Şampiyonası B Grubu'nu son sırada tamamlayan Romanya oldu.

Türkiye, 2. turda ilk maçını 18-19 Mart'ta sahasında, rövanşını da 21-22 Mart'ta deplasmanda oynayacak.