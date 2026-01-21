BIST 12.806
DOLAR 43,29
EURO 50,78
ALTIN 6.628,95
HABER /  SPOR

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın rakibi Romanya oldu

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın rakibi Romanya oldu

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 2. turunda Romanya ile eşleşti.

Abone ol

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 2. turunda Romanya ile eşleşti. Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, Kıbrıs Rum Kesimi'ni iki maçta da yenerek 2. ön eleme turuna yükselen milli takımın rakibi, 2026 Avrupa Şampiyonası B Grubu'nu son sırada tamamlayan Romanya oldu.

Türkiye, 2. turda ilk maçını 18-19 Mart'ta sahasında, rövanşını da 21-22 Mart'ta deplasmanda oynayacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Danimarka Başbakanı, ABD'ye karşı güç kullanmaktan kaçınmayacaklarını söyledi
Danimarka Başbakanı, ABD'ye karşı güç kullanmaktan kaçınmayacaklarını söyledi
Trump: Çok sevdiğim Erdoğan ile önemli bir telefon görüşmesi yapacağım
Trump: Çok sevdiğim Erdoğan ile önemli bir telefon görüşmesi yapacağım
Süleyman Şah Türbesi bölgesi kontrol altına alındı
Süleyman Şah Türbesi bölgesi kontrol altına alındı
Balıkesir'de otomobil çöp kamyonuna çarptı: 1 ölü
Balıkesir'de otomobil çöp kamyonuna çarptı: 1 ölü
Manchester City, Norveç'te fena dağıldı!
Manchester City, Norveç'te fena dağıldı!
Burhanettin Duran’dan 'Kara Ocak' paylaşımı: Minnetle anıyoruz
Burhanettin Duran’dan 'Kara Ocak' paylaşımı: Minnetle anıyoruz
Tarihi gelişme sonrası Trump'tan ilk açıklama! Suriye hükümeti yakaladı
Tarihi gelişme sonrası Trump'tan ilk açıklama! Suriye hükümeti yakaladı
Simeone'den maç öncesi Galatasaray sözleri: Atmosfer...
Simeone'den maç öncesi Galatasaray sözleri: Atmosfer...
Bakan Güler, ABD Savaş Bakanı Hegseth ile görüştü
Bakan Güler, ABD Savaş Bakanı Hegseth ile görüştü
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: Türk dünyasının kaderi ortaktır
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: Türk dünyasının kaderi ortaktır
Sörloth’tan Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken açıklamalar
Sörloth’tan Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken açıklamalar
TFF VAR kayıtlarını açıkladı! Göztepe - Rizespor maçında...
TFF VAR kayıtlarını açıkladı! Göztepe - Rizespor maçında...