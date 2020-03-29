93 yaşındaki ünlü sanatçı İlham Gencer emekli maaşını çekmek için sokağa çıktı!

Görevlilerin yardımcı olduğunu yeni öğreniyorum

Usta sanatçı "Evden emekli maaşımı çekmek için çıktım. Görevlilerin bu konularda yardımcı olduğunu yeni öğreniyorum. Biraz da rahatsızlığım var. Eczaneden ilaçlarımı aldıktan sonra hemen eve gideceğim" dedi.