93 yaşındaki ünlü sanatçı İlham Gencer emekli maaşını çekmek için sokağa çıktı!
93 yaşındaki ünlü sanatçı İlham Gencer, Bebek'te sokakta ayağında mavi galoşlarıyla görüldü. Gencer, emekli maaşını çekmek için dışarı çıktığını söyledi...
Türkiye'nin ilk piyanist şantörlerinden 93 yaşındaki İlham Gencer, önceki gün ayağında galoşlarla Bebek'te görüntülendi. 93 yaşındaki sanatçı gazetecilerin sokağa çıkma yasağını hatırlatması üzerine, "Evden emekli maaşımı çekmek için çıktım. Görevlilerin bu konuda yardım ettiğinden haberim yoktu" dedi.
Koronavirüs salgını nedeniyle ısrarla "Evde kal" çağrıları yapılırken, 93 yaşındaki İlham Gencer'i sokakta görenler gözlerine inanamadı.
Ayağında galoşlarla dikkat çekti
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yürürlüğe giren 65 yaş üzerinin sokağa çıkma yasağına uymayan usta sanatçı, ayağındaki galoşlar ile dikkat çekti. Gencer, gazetecilerin sokağa çıkma yasağının hatırlatması üzerine ise kısa bir cevapla karşılık verdi.
Görevlilerin yardımcı olduğunu yeni öğreniyorum
Usta sanatçı "Evden emekli maaşımı çekmek için çıktım. Görevlilerin bu konularda yardımcı olduğunu yeni öğreniyorum. Biraz da rahatsızlığım var. Eczaneden ilaçlarımı aldıktan sonra hemen eve gideceğim" dedi.